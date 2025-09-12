Pescador ferido por ferrão de pintado espera cirurgia em Campo Grande

O acidente aconteceu quando o homem entrou no rio para retirar o peixe
Arquivo Pessoal
Uma pescaria no Rio Aquidauana terminou em preocupação para a família do pescador Erasmo Luiz Portilho, de 46 anos. Na última quarta-feira (10), por volta das 19h, Erasmo foi atingido no braço pelo ferrão de um peixe da espécie pintado, durante a retirada do animal do anzol, na região de Camisão, distrito de Aquidauana.
Segundo relato do filho, Kauan Nantes Portilho, de 18 anos, o acidente aconteceu quando o pai entrou no rio para retirar o peixe. “Meu pai foi pescar e, ao entrar no rio para tirar o pintado do anzol, o peixe deu uma rabanada e o ferrão atingiu o braço dele”, contou.
Transferência e espera por cirurgia
Erasmo foi levado inicialmente ao Hospital Regional de Aquidauana, de onde foi transferido em vaga zero para Campo Grande. No entanto, de acordo com a família, ele ainda aguarda atendimento cirúrgico na Santa Casa, que está em greve.
Na tarde desta sexta-feira (12), o pescador permanecia internado, com o braço imobilizado. A demora preocupa os familiares, já que existe o risco de complicações que podem levar à perda do membro.
Preocupação da família
Kauan acompanha o pai no hospital e relatou a angústia diante da espera. “Ele está no quarto com o braço imobilizado, mas a cirurgia ainda não foi feita. Por causa da demora, corre risco de perder o braço”, afirmou.
O caso expõe a fragilidade do sistema de saúde em meio à paralisação de profissionais e a necessidade urgente de intervenção médica para evitar que o acidente de pesca se transforme em uma tragédia ainda maior.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Encontro
Triciclo elétrico colide com carro e deixa vítima ferida em Aquidauana
Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra
Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento
Inmet
Dia deve ser abafado na cidade
Polícia
Mulher confessou crime e foi presa em flagrante
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS