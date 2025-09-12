Pescador ferido por ferrão de pintado espera cirurgia em Campo Grande

Arquivo Pessoal

Uma pescaria no Rio Aquidauana terminou em preocupação para a família do pescador Erasmo Luiz Portilho, de 46 anos. Na última quarta-feira (10), por volta das 19h, Erasmo foi atingido no braço pelo ferrão de um peixe da espécie pintado, durante a retirada do animal do anzol, na região de Camisão, distrito de Aquidauana.



Segundo relato do filho, Kauan Nantes Portilho, de 18 anos, o acidente aconteceu quando o pai entrou no rio para retirar o peixe. “Meu pai foi pescar e, ao entrar no rio para tirar o pintado do anzol, o peixe deu uma rabanada e o ferrão atingiu o braço dele”, contou.



Transferência e espera por cirurgia



Erasmo foi levado inicialmente ao Hospital Regional de Aquidauana, de onde foi transferido em vaga zero para Campo Grande. No entanto, de acordo com a família, ele ainda aguarda atendimento cirúrgico na Santa Casa, que está em greve.



Na tarde desta sexta-feira (12), o pescador permanecia internado, com o braço imobilizado. A demora preocupa os familiares, já que existe o risco de complicações que podem levar à perda do membro.



Preocupação da família



Kauan acompanha o pai no hospital e relatou a angústia diante da espera. “Ele está no quarto com o braço imobilizado, mas a cirurgia ainda não foi feita. Por causa da demora, corre risco de perder o braço”, afirmou.



O caso expõe a fragilidade do sistema de saúde em meio à paralisação de profissionais e a necessidade urgente de intervenção médica para evitar que o acidente de pesca se transforme em uma tragédia ainda maior.

