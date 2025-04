PMA captura onça que atacou e matou caseiro em rancho

PMA, Divulgação

A onça-pintada que atacou e matou o caseiro Jorge Ávalo no Pantanal foi capturada pela PMA (Polícia Militar Ambiental) na madrugada desta quinta-feira (24).

O felino de 94 quilos está sendo levado ao Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande. As buscas pelo animal começaram na segunda-feira (21).

Para garantir o devido manejo e proteção, o Cras será isolado e não será permitida entrada de pessoas não autorizadas.

Segundo a Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente), a captura aconteceu com o apoio de um especialista em animais de grande porte e guias locais.

O animal é monitorado – temperatura e frequência cardíaca. “Vamos avaliar e tentar entender o que aconteceu”, disse o pesquisador Gediendson Araújo, que participou da captura da onça.

Ataque e morte

O caseiro Jorge Ávalo trabalhava no pesqueiro Touro Morto há cerca de 20 anos e, segundo o irmão, Reginaldo, costumava mandar fotos e vídeos mostrando onças-pintadas na área.

Em registro feito dias antes do ataque, brincou com o cunhado ao encontrar pegadas que seriam de felinos disputando o território.

Jorginho desapareceu na segunda-feira, conforme relato de pescador que foi até o local comprar mel.



Marcas de sangue e pedaços que seriam de carne foram encontradas no deck do pesqueiro. A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada no mesmo dia.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!