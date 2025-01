PMA e Exército capturaram porco do mato em Aquidauana

João Éric/ O Pantaneiro

Na manhã de hoje (7), uma ação conjunta da PMA e dos Militares do Exército capturaram um porco do mato da espécie “Queixada” em Aquidauana.



Os porcos entraram na cidade pela região do córrego João Dias, na região do Bairro Cidade Nova. De imediato os militares da PMA começaram a fazer o monitoramento dos animais.







E durante esta madrugada a vara de porcos se aproximou do centro de Aquidauana nas imediações do trilho da Ferroviária próximo da entrada do quartel do Exército. Com a movimentação das pessoas os porcos entraram na vegetação que é cercada de casas e rua, ficando apenas 1 porco em baixo de uma estrutura montada na frente do batalhão.



Os Militares da PMA e do Exército montaram um plano de captura e isolaram parte da área por se tratar de um animal selvagem e muito bravo.



O animal foi capturado sem ferimentos e posteriormente a PMA fará a soltura de volta na área do Pantanal.







Orientação



A PMA alerta a população para que não alimente, forneça água e principalmente não chegar perto pois se trata de um animal selvagem.



O alerta ainda fica na região da estação ferroviária pois apenas 1 foi capturado restando ainda 13. A PMA segue fazendo o monitoramento e apenas tentam conduzir eles de volta a mata.

Confira mais fotos: