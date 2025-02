PMA resgata cadela vítima de maus-tratos em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou uma cadela vítima de maus-tratos na tarde de quarta-feira (12), em uma residência localizada na Travessa Niagara, no bairro Alto, em Aquidauana. A ação ocorreu após uma denúncia feita via telefone ao 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental (PPMA).



No local, os policiais encontraram o animal em situação crítica, apresentando grande quantidade de carrapatos, sarna e sinais de intoxicação. De acordo com a tutora, ela teria aplicado óleo queimado na cadela na tentativa de tratar a sarna, o que agravou o quadro de saúde do animal.



Diante da gravidade do caso, a PMA acionou a equipe da Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses de Aquidauana. O veterinário Ricardo Borck Borges esteve no local e acompanhou o resgate. A cadela foi recolhida e encaminhada para o Centro de Zoonoses, onde receberá exames e os devidos cuidados veterinários.



A responsável pelo animal foi autuada em R$ 500,00 por maus-tratos e encaminhada para a Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde serão tomadas as providências cabíveis.



A PMA reforça a importância da denúncia para combater os maus-tratos contra animais. Qualquer suspeita pode ser comunicada pelo WhatsApp da PMA de Aquidauana: (67) 3904-2070.