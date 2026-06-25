Previsão indica quinta-feira ainda gelada em Aquidauana, com mínima de 09°C

Amanhecer desta quinta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta quinta-feira (25) indica mais um dia de temperaturas baixas em Aquidauana e região, com mínima prevista de 09°C e máxima que pode chegar aos 20°C. Mesmo com leve elevação em relação à máxima registrada nesta quarta-feira (24), o frio ainda deve predominar nas primeiras horas da manhã e durante a noite.

Segundo o Climatempo, o cenário meteorológico aponta para um dia de sol entre nuvens, com nevoeiro ao amanhecer e possibilidade de aumento da nebulosidade ao longo da tarde e da noite. Não há, no entanto, previsão de chuva.

A umidade relativa do ar chega a 88%, contribuindo para a sensação de frio mais intenso nas primeiras horas do dia. A sensação térmica varia entre 09°C e 14°C, reforçando o alerta de variação de temperatura. Os ventos sopram de sudeste, com intensidade média de até sete quilômetros por hora.

Ainda de acordo com o Climatempo, as temperaturas continuam subindo ligeiramente na sexta-feira (26). Porém, a primeira frente fria do inverno só começa a se afastar para valer a partir do fim de semana.