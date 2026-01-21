Quarta-feira será de calor e céu com poucas nuvens em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana terá uma quarta-feira (21) de tempo firme, conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre mínima de 24 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia.



De acordo com o Inmet, o céu permanecerá com poucas nuvens, o que contribui para a elevação das temperaturas e sensação de calor mais intenso, principalmente durante a tarde. A recomendação é que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.

