Quarta-feira será de calor e céu com poucas nuvens em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre mínima de 24 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia
Aquidauana terá uma quarta-feira (21) de tempo firme, conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre mínima de 24 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia.
De acordo com o Inmet, o céu permanecerá com poucas nuvens, o que contribui para a elevação das temperaturas e sensação de calor mais intenso, principalmente durante a tarde. A recomendação é que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.
