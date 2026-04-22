Quarta-feira será de calor e céu nublado em Aquidauana

O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão uma quarta-feira (22), de temperaturas elevadas e céu encoberto. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, o dia será marcado por nebulosidade variável, com predomínio de céu nublado ou com muitas nuvens ao longo de todo o período.

A previsão indica temperaturas entre 22°C pela manhã e 34°C no período da tarde, com sensação térmica próxima à temperatura real, sem previsão de chuva para o dia.

A manhã começa com temperaturas por volta de 22°C a 24°C, com céu encoberto. O nascer do sol está previsto para as 10h30 . Por volta das 8h, os termômetros marcam cerca de 27°C, com tendência de aquecimento gradual ao longo da manhã.

O pico de calor deve ocorrer entre 12h e 16h, quando a temperatura máxima pode chegar a 34°C, com sensação térmica semelhante No período da tarde, por volta das 14h, os termômetros devem registrar cerca de 33°C a 34°C.

À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 22°C e 24°C, com céu nublado. O pôr do sol ocorrerá por volta das 22h00.

Os ventos sopram predominantemente de direção leste e sudeste, com velocidades baixas, inferiores a 9 km/h (força 3 na escala Beaufort), sem rajadas significativas.

A umidade relativa do ar deve variar entre níveis moderados durante o dia, sem previsão de chuva ou tempestades. A probabilidade de precipitação é muito baixa para o período.

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