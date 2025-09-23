Acessibilidade

Tragédia

Queda de avião no Pantanal de Aquidauana (MS) deixa três mortos

De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas, as vítimas são o piloto e dois passageiros que estavam na região para um trabalho de filmagem

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 20:18

Atualizado em 23/09/2025 às 20:50

Região aproximada da região onde deve ter acontecido a tragédia / Redes Sociais

Um trágico acidente aéreo chocou a região pantaneira na noite desta terça-feira (23), após a queda de uma aeronave de pequeno porte no Pantanal de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, na fazenda Barra Mansa. De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas, o piloto identificado como Marcelo, e outros dois passageiros que estavam a bordo de um avião modelo Cessna, morreram na hora. Eles estariam na regão para realização de captação de imagens, para uma filmagem e teriam contrato frete particular para a ação.

Segundo relatos preliminares, há suspeitas de que o piloto tenha tentado uma arremetida — procedimento em que a aeronave interrompe o pouso para subir novamente — por motivos ainda desconhecidos. Pouco depois, o avião teria perdido altitude e caído, resultando em uma explosão imediata.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foram acionadas rapidamente e estão no local prestando atendimento e apurando as circunstâncias do acidente. Até o momento, não foram divulgadas as identidades dos outros dois ocupantes da aeronave, além do piloto.

O local do acidente, de difícil acesso, está sendo isolado para facilitar os trabalhos de resgate e investigação. As causas da queda ainda são desconhecidas e serão apuradas por órgãos competentes.

Mais informações serão divulgadas em breve.

Deixe a sua opinião

