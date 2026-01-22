Quinta-feira será de calor e céu nublado em Aquidauana

As temperaturas previstas variam entre mínima de 21 °C e máxima de 38 °C ao longo do dia
Você Repórter/ O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar tempo firme nesta quinta-feira (22), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas previstas variam entre mínima de 21 °C e máxima de 38 °C ao longo do dia.
De acordo com o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens, porém não há previsão de chuva para o município. A condição climática favorece temperaturas elevadas, principalmente no período da tarde. A orientação é que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.
