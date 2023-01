Reinaugurada há menos de 1 ano, praça na Vila dos Bancários é alvo de vândalos

Balanço depredado / (Foto: Ronald Regis)

Menos de um ano de ter sido entregue com revitalização, a praça da Vila dos Bancários, em Aquidauana, retrata o vandalismo por depredações. Moradores da região reclamam da falta de zelo do espaço.

Antônio Rocha acompanhou a evolução do lixo as instalações do parquinho e área de lazer. Morador do local desde 1982 reclama da insegurança e falta de policiamento para punição dos vândalos.

“[Antes da revitalização] tinha cadeira velha, até tanque, tinha muito lixo no campo. O prefeito mandou limpar. Do lado esquerdo tinha uma grade, falei para o prefeito ‘já viu praça com cerca?’; mandou tirar. Hoje está assim”, disse.

Para o antigo vizinho do local, apenas a maior fiscalização e criminalização dos depredadores resultaria na redução de danos no patrimônio público. “Eu sou a favor da lei, que foi feita para ser cumprida de uma forma social, para uma coletividade boa, facilidade de conviver, através do respeito”.

Também um dos primeiros moradores da Vila, chegando em Aquidauana em 1980, Mavi relembra que o bairro foi destinado para moradia de bancários, mas nem todo eram da categoria. Entretanto, o cenário de destruição eleva o cenário de abandono.

“Entregaram [revitalização] no ano passado, muito bonita, iluminaram tudo, hoje está tudo danificado. O pessoal não tem zelo. As crianças são diferentes da nossa época, se faz vista grossa e fala com o pai, o pai não gosta. É uma situação difícil de resolver”.

A obra foi entregue em março de 2022, com investimento de R$ 305.517,72, através de recurso da própria prefeitura. A assessoria de comunicação do município informou que foram feitas recentes obras de manutenção no parque, cono na iluminação ornamental para a calçada na praça, entretanto, o vandalismo assola.

Ainda segundo o município, será feito o levantamento dos dados e custos.