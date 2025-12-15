Semana começa com previsão de 39ºC e chuva em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 24°C e máxima de 39°C nesta segunda-feira (15). O céu deve permanecer com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.



As condições de calor intenso e alta umidade favorecem a formação de áreas de instabilidade, especialmente no período da tarde. O Inmet orienta atenção às mudanças rápidas no tempo e aos riscos associados a descargas elétricas e rajadas de vento durante a ocorrência de chuva.

