Termômetros voltam a marcar mais de 30ºC nesta semana em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Mesmo com madrugadas e manhã frias, os termômetros devem voltar a marcar máxima de mais de 30ºC nesta semana em Aquidauana e Anastácio. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



A terça-feira (16), o dia começa com muitas nuvens no céu e mínima de 12ºC. Durante o dia, o sol “dá as caras” e eleva a temperatura até 32ºC.



No dia seguinte, quarta-feira (17), o dia já começa mais quentinho se comparado ao dia anterior. Os termômetros podem registrar 16ºC. No decorrer do dia a temperatura máxima pode atingir 33ºC.



Já a quinta-feira (18), as temperaturas continuam a subir. A mínima fica em 17ºC e a máxima em 33ºC.



A sexta-feira (19), deve ser o dia mais quente da semana. A mínima pode ser de 17ºC e a máxima pode atingir até 34ºC.



Por enquanto, não há previsão de chuva.