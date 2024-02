Vagas de projetos sociais de Aquidauana abrem em março

Prefeitura de Aquidauana

As inscrições para os Projetos Sociais de 2024 serão abertas na próxima quinta-feira, dia 29, conforme informado pela Prefeitura de Aquidauana.

As vagas são limitadas para todos os projetos.

As inscrições abertas são para os seguintes projetos:

- Pelotão Esperança: 08 a 12 anos

- Patrulha Mirim: 09 a 12 anos e 13 a 17 anos

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): 06 a 17 anos

- Centro da Juventude – Aula de Karatê: 07 a 16 anos

Para realizar a matrícula, os pais ou responsáveis das crianças e adolescentes, devem procurar o CRAS próximo a sua residência, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Para realizar a matrícula é preciso apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança (cópia), carteira de vacinação (cópia), carteirinha do SUS (cópia), RG e CPF do responsável (cópia), comprovante de residência (cópia), Declaração Escolar Original e resumo do NIS (original).