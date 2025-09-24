Vítimas de queda de avião no Pantanal trabalhavam em documentário internacional

Avião que matou cineastas e arquitetos / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Além dos dois brasileiros, morreram no acidente o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial na área urbanística por desenvolver o conceito de “cidades-esponja”, e o piloto Marcelo Pereira de Barros, proprietário da aeronave e conhecido pela paixão ao Pantanal.

As vítimas da queda de avião ocorrida na noite de terça-feira, dia 23, em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, estavam na região para a produção de um documentário chamado “Planeta Esponja”. A informação foi divulgada pela Olé Produções, produtora em que o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz atuava como diretor desde 2007 e da qual também fazia parte o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr.

De acordo com a produtora, a equipe estava no Pantanal justamente para as gravações do documentário, que buscava retratar soluções sustentáveis diante das mudanças climáticas, ampliando a visão do conceito criado por Yu para além das cidades, em uma escala global.

A aeronave, um modelo Cessna de pequeno porte, caiu e explodiu ao lado da pista da Fazenda Barra Mansa, conhecida por receber turistas do Brasil e do exterior. O Corpo de Bombeiros confirmou que todas as vítimas foram encontradas carbonizadas.

O projeto “Planeta Esponja” ainda estava em fase de produção e contava com parcerias internacionais. Segundo a Olé Produções, a proposta era unir ciência, arquitetura e meio ambiente em uma narrativa documental que desse visibilidade às iniciativas de adaptação climática em diferentes ecossistemas.

O acidente provocou comoção em diferentes setores. Instituições acadêmicas e profissionais do cinema lamentaram a morte das vítimas e destacaram o impacto da tragédia não apenas pelo talento individual de cada um, mas também pela relevância do trabalho coletivo que estava em andamento.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil, e pela Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

