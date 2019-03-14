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Desenvolvimento local

‘Turismo e obras de infraestrutura são prioridades para Bodoquena’, garante prefeito Kazu Horii

Prefeitura retoma obras no Balneário, Parque Municipal e entrega reforma da rodoviária nesta manhã

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/03/2019 às 16:17

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Bodoquena vive uma fase de aceleração de investimentos tanto na área de turismo quanto de infraestrutura. Dessa maneira, o prefeito da cidade, Kazu Horii assinou, na manhã desta quinta-feira (14) a ordem de serviço para a retomada das obras do Balneário Municipal, que estavam paradas, segundo ele, desde 2001.

Além disso, Kazu ainda anunciou a retomada das obras no Parque Municipal, que contará com uma pista de caminhada. Os recursos a ser investidos são de ordem de mais de 700 mil reais, visando o bem-estar da população bodoquenense e o desenvolvimento do turismo local.

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Para o chefe do Executivo, trata-se de um momento emblemático ao município, já que a obra estava parada há mais de uma década, abandonada e à mercê de vandalismos. O projeto inicial, que fora apresentado junto ao Ministério do Turismo à época de sua execução inicial, não será alterado. De acordo com Kazu, será reformulado para que, dessa maneira, haja a readequação, após o abandono das construções.

“As pessoas que vêm visitar Bodoquena são muito bem-vindas e estamos trabalhando dia a dia para que se sintam cada vez mais confortáveis. A retomada das obras do Balneário e Parque Municipal, além da entrega da reforma da rodoviária, sinaliza que estamos preocupados com o desenvolvimento da região, pois além dos que já existem, buscaremos investimentos para viabilizar outros atrativos com a finalidade de fortalecer cada vez mais o turismo de Bodoquena e região”, considerou o prefeito Kazu Horii.

Representante do governo do Estado também esteve na solenidade de assinatura da ordem de serviço para a retomada das obras do Balneário e Parque Municipal na manhã de hoje, que aconteceu na Secretaria de Turismo de Bodoquena. Para Gerson Prata, coordenador Regional de Políticas Públicas na Região do Pantanal, além das contrapartidas estaduais e federais dos investimentos, a Prefeitura Municipal também conseguiu, em grande parte, empregar recursos próprios, o que é motivo de êxito. “Isso mostra que quem quer, consegue fazer”, analisou.

Projeto - Os próximos passos para a entrega do Balneário Municipal, de acordo com a Prefeitura de Bodoquena, são execução da obra, terceirização do restaurante, acesso seguro na rodovia, estacionamento, funcionamento e prestação de contas, entre outros.

O terreno onde se localiza o Balneário Municipal possui quatro hectares e foi doada, em 2001, pela fazenda Prudente da Serra, administrada atualmente pelo empresário Alexandre Corrêa.

Obras do parque

Segundo o Executivo Municipal, as obras do parque consistem na construção e reforma da guarita, banheiros feminino, masculino e PCD, pista de caminhada, academia de saúde (que já foi instalada devido à obrigatoriedade do convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal) e playground.

Com mais de 70.300,10 m², o parque conta com investimento proveniente do Ministério do Turismo e contrapartida do município em um total de mais de 594 mil reais. A previsão de término desta obra é de seis meses.

Rodoviária reformada

Outra questão que afligia a população era em relação à sujeira deixada por pombos que fixavam moradia na rodoviária do município. Motivo de apreensão dos usuários e igualmente um problema para o embarque e desembarque de turistas, a reforma do local deverá evitar, segundo o prefeito, a constituição de ninhos das aves.

A obra abrangeu pavimentação do pátio, iluminação, calçamento, restauração do forro, manutenção hidráulica e elétrica, pintura, troca dos vidros, entre outros ajustes. O valor do investimento, com recursos próprios do município, foi de aproximadamente 155 mil reais.

Infraestrutura

Ainda de acordo com o prefeito de Bodoquena, os próximos passos serão viabilizar mais obras de infraestrutura e drenagem de águas pluviais no município. “Estamos trabalhando com investimentos na área de infraestrutura da cidade, além da drenagem que é um problema recorrente em Bodoquena, pois todas as vezes que chove, há pontos de alagamento”, conclui Kazu Horii.

*Com informações da assessoria de imprensa.

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