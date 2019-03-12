Prefeito de Bodoquena anuncia retomada das obras do Balneário Municipal, paradas há 10 anos

O anúncio será feito pelo prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, nesta quinta-feira (14) às 9 horas, no Auditório Mario Brother, localizado na Secretaria de Turismo do município. Com investimentos do Ministério do Turismo e da própria Prefeitura, Horii deve assinar, durante o evento, a ordem de serviço de construção do Balneário Municipal e Parque Municipal.

A região Sudoeste de Mato Grosso do Sul, portal de entrada ao Pantanal, conta com diversos balneários municipais já bastante conhecidos, como os de Jardim e Bonito, que integram o conjunto de atrativos turísticos mais visitados na região. Agora Bodoquena terá seu próprio balneário municipal com a continuidade das obras neste mês. O projeto, que estava parado há cerca de dez anos, será retomado a fim de acelerar ainda mais o desenvolvimento do trade turístico da região.

“É um projeto que a população já aguarda há muitos anos, uma obra que estava parada há mais de dez anos e que estamos agora retomando. Vamos ver se a gente consegue terminar agora para que o povo bodoquenense possa usufruir de suas belezas naturais”, explicou o chefe do Executivo, Kazuto Horii.

Turismo aquecido – Ao jornal O Pantaneiro, o prefeito de Bodoquena afirmou que será elaborado um projeto de reconstrução, entretanto, não irá alterar o projeto inicial aprovado à época pelo Ministério do Turismo. O objetivo das obras, segundo Horii, é dar prosseguimento e finalizar o que foi iniciado.

“As obras serão para consertar o que foi perdido. Por estar há muitos anos parada, o local sofreu vandalismo, roubo, ou seja, vários problemas que o município terá que arcar, além do recurso que virá [do MTurismo] para realmente finalizar a obra. Para Bodoquena, a grande vantagem da viabilização do balneário é a entrada de mais recursos. Além disso, população e turistas terão um atrativo a mais. Dessa maneira, o município também arrecadará mais”, analisou.

Reforma da rodoviária

Após a assinatura da ordem de serviço das obras do balneário, Kazuto Horii segue para outra agenda, também na próxima quinta-feira (14) às 10 horas, a fim de realizar a entrega da reforma do Terminal Rodoviário de Bodoquena, localizado na Avenida Ulisses Guimarães, esquina com a Rua Manoel de Pinho, centro da cidade.

De acordo com o prefeito, a entrega da reforma da rodoviária também se trata de um pedido feito há bastante tempo pela população, por conta da sujeira de pombos que deixavam no local. “Sabemos que esse tipo de problema acomete todos os municípios do país. No caso de Bodoquena, tivemos que fazer uma adaptação na rodoviária para que os pombos não pudessem mais fazer seus ninhos lá”, explica o gestor municipal.

As duas obras devem aquecer o turismo local, já que o balneário municipal será um atrativo a mais em meio às belezas naturais e demais passeios já existentes e reconhecidos na região e a reforma da rodoviária sinaliza melhoria tanto para os usuários da cidade quanto aos turistas que chegam a Bodoquena.