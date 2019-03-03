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Folia 2019

Sábado de carnaval esquenta Bodoquena; neste domingo banda e DJ animam folia

Banda Alma Viva e DJ Marquinhos Espinosa se apresentam hoje em frente à Praça da Liberdade

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/03/2019 às 16:46

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O primeiro dia de Carnaval em Bodoquena lotou a Avenida Manoel Rodrigues Oliveira. Turistas e população curtiram o sábado de Carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de Bodoquena que teve concurso de rei e rainha da folia e show de Tony Massa e Banda Alma Viva.

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Banda Alma Viva. Foto: divulgação

A secretária Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Lejania Ribeiro Malheiros, explica que esta é a terceira edição do Folia Serrana em Bodoquena, “A expectativa é em torno de 4 a 6 mil visitantes nas festas e provavelmente deve haver mais pessoas espalhadas pelas pousadas e balneários da região”, analisa a gestora da pasta.

Mesmo com pousadas lotadas por conta do feriado, Lejania Malheiros ainda aponta opções de hospedagem em Bodoquena. “Claro que o turista precisa se programar para essas ocasiões em que as pousadas da região ficam lotadas, mas mesmo assim, temos muitas opções de hospedagens express como o cama/café, campings e novas pousadas também estão surgindo."

Como recomendação, a secretária de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do município aconselha a aproveitar o Carnaval com responsabilidade. “Se beber não dirija e curtam o carnaval de maneira tranquila, sem brigas ou conflitos para que Bodoquena continue sendo esse lugar para curtir com a família”, finalizou.

Domingo de Carnaval

Hoje (3) a Banda Alma Viva continua a agitar a Avenida Manoel Rodrigues Oliveira, em frente à Praça da Liberdade. Para fechar o domingo, o DJ Marquinhos Espinosa anima os foliões com muita música eletrônica e remixes especiais de Carnaval.

Logo mais, o DJ Marquinhos Espinosa realiza show em frente à Praça da Liberdade. Imagem: divulgação/Facebook

A festa começa a partir das 22 horas. Confira as imagens da festa deste sábado na galeria a seguir:

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