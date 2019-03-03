Sábado de carnaval esquenta Bodoquena; neste domingo banda e DJ animam folia

Folia 2019
Banda Alma Viva e DJ Marquinhos Espinosa se apresentam hoje em frente à Praça da Liberdade
O primeiro dia de Carnaval em Bodoquena lotou a Avenida Manoel Rodrigues Oliveira. Turistas e população curtiram o sábado de Carnaval realizado pela Prefeitura Municipal de Bodoquena que teve concurso de rei e rainha da folia e show de Tony Massa e Banda Alma Viva.
Banda Alma Viva. Foto: divulgação
A secretária Municipal de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Lejania Ribeiro Malheiros, explica que esta é a terceira edição do Folia Serrana em Bodoquena, “A expectativa é em torno de 4 a 6 mil visitantes nas festas e provavelmente deve haver mais pessoas espalhadas pelas pousadas e balneários da região”, analisa a gestora da pasta.
Mesmo com pousadas lotadas por conta do feriado, Lejania Malheiros ainda aponta opções de hospedagem em Bodoquena. “Claro que o turista precisa se programar para essas ocasiões em que as pousadas da região ficam lotadas, mas mesmo assim, temos muitas opções de hospedagens express como o cama/café, campings e novas pousadas também estão surgindo."
Como recomendação, a secretária de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do município aconselha a aproveitar o Carnaval com responsabilidade. “Se beber não dirija e curtam o carnaval de maneira tranquila, sem brigas ou conflitos para que Bodoquena continue sendo esse lugar para curtir com a família”, finalizou.
Domingo de Carnaval
Hoje (3) a Banda Alma Viva continua a agitar a Avenida Manoel Rodrigues Oliveira, em frente à Praça da Liberdade. Para fechar o domingo, o DJ Marquinhos Espinosa anima os foliões com muita música eletrônica e remixes especiais de Carnaval.
Logo mais, o DJ Marquinhos Espinosa realiza show em frente à Praça da Liberdade. Imagem: divulgação/Facebook
A festa começa a partir das 22 horas. Confira as imagens da festa deste sábado na galeria a seguir:
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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