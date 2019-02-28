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Guia Ecoturístico

Carnaval em Bodoquena promete encantar turistas e fortalecer segmento na região

Atrações culturais e turísticas promovidas pela Prefeitura acontecem em frente à Praça da Liberdade

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/02/2019 às 17:15

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Chegando a época de folia, para alguns é momento de diversão, alegria e festa, já para outros de descanso e de conexão com a natureza. Bodoquena oferece ambas as opções durante o feriado de Carnaval. A Prefeitura Municipal de Bodoquena divulgou a programação de eventos que vão do dia 2 a 5 de março e acontecem na Avenida Manoel R. Oliveira, em frente à Praça da Liberdade.

Bodoquena, distante cerca de 137 km de Aquidauana e 260 km de Campo Grande, é um dos grandes destinos do ecoturismo no Brasil. Para aqueles que ainda não conhecem as belezas naturais da região, as épocas de feriado são propícias para as “mini férias”, termo em vanguarda que descreve aqueles momentos em que é possível descansar e se divertir em poucos dias, o que propicia sair da rotina de trabalho e recarregar as baterias do corpo.

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Programação completa. Imagem: Divulgação

E não faltam opções para isso em Bodoquena. Por isso, nós listamos a seguir a programação da Folia Serrana 2019 e os principais pontos turísticos da cidade no nosso guia de atrações e serviços. Se prepare para a folia e aproveite essa oportunidade! Confira:

Concurso do Rei e Rainha do Carnaval

Data: 02/03, sábado

Horário: 20h

Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente à Praça da Liberdade

Show com Tony Massa e Banda Alma Viva

Data: 02/03, sábado

Horário: 22h

Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente à Praça da Liberdade

Show com a Banda Alma Viva e DJ Marquinhos Espinosa

Data: 03/03, domingo

Horário: 22h

Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente à Praça da Liberdade

Show com a Banda Alma Viva e Thimbahia

Data: 04/03, segunda-feira

Horário: 22h

Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente à Praça da Liberdade

Matinê com a Banda Alma Viva

Data: 05/03, terça-feira

Horário: 16h

Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente à Praça da Liberdade

Show com a Banda Alma Viva e Kalu e Banda

Data: 05/03, terça-feira

Horário: 22h

Local: Avenida Manoel R. Oliveira, em frente à Praça da Liberdade

Os interessados em participar do concurso de Rei e Rainha do Carnaval, podem se inscrever na Secretaria de Turismo, de segunda à sexta-feira até dia 1º de março, das 7h às 11h. Para obter mais informações o telefone para contato é (67) 3268-1374.

Atrativos turísticos

Boca da Onça Ecotour

A imponente Cachoeira Boca da Onça com 156 metros, a mais alta do Estado de Mato Grosso Sul. Muitas atividades podem ser desenvolvidas na Boca da Onça. Em caminhadas agradáveis os visitantes entram em contato direto com a natureza selvagem. Percorrem duas trilhas principais que proporcionam passeios inesquecíveis ou banhar-se em águas transparentes. Outra atividade muito procurada é a descida de rapel, na mais alta plataforma do Brasil. Estrutura: Receptivo com restaurante de culinária regional servida em fogão à lenha, piscina de água corrente com peixes da região e aeródromo.

Visite o site - bocadaonca.com.br
Email: centraldereservas@bocadaonca.com.br
Tel: 67 3268-1597 67 32551234
Facebook

Maior rapel de plataforma do Brasil fica em Bodoquena. Foto: Boca da Onça Ecotour

Cachoeiras Serra da Bodoquena
O passeio possui uma trilha de 2,5 Km e mais 2 Km do percurso no passeio de bote, sem restrição de idade. O Visitante irá desfrutar de várias cachoeiras com oito paradas de banho nas belíssimas piscinas naturais do Rio Betione! Estrutura: Quiosque Bar, Tirolesa, Quadra de Vôlei e Piscina Adulto e Infantil, Hospedagem, Guia de Turismo e Almoço Típico de Fazenda.

Visite o site - cachoeiraserradabodoquena.com.br/

Email: reservas@cachoeiraserradabodoquena.com.br
Tel: 67 99986-2990 67 3255 3199 
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Belezas naturais exuberantes na região. Foto: Cachoeiras Serra da Bodoquena

Balneários

Águas de Bodoquena

Balneário Possui piscina Natural, cachoeiras, Trilhas, campo de futebol, área de Camping e casa para alugar com piscina Natural.

Tel: 67 99605 0551 67 99961 5188

Email: aguasbodoquena@hotmail.com

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Piscina natural encanta turistas. Foto: Balneário Águas de Bodoquena

Betione 

Com águas cristalinas o Balneário Betione, oferece Banho de rio para crianças e adultos com pequenas quedas de cachoeiras, Bar, Restaurante, Hospedagem, quiosques com churrasqueiras, redário e camping.

Visite o site - balneariobetione.com.br 

Email: bbetione@hotmail.com

Tel: 67 99606 4057 67 99138 5341

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Balneário Betione pronto para receber seus visitantes. Foto: Edivaldo Souza

Cabeceira do Betione

O Balneário Cabeceira do Betione possui trilhas, cachoeiras, quadra de vôlei, quiosques, área de camping, restaurante que serve porções e pratos feitos, churrasqueiras, também disponibiliza aluguel de bóias, caiaque e coletes salva-vida. 

Visite o site - cabeceiradobetione.blogspot.com.br

Email:cabeceiradobetione@hotmail.com   

Tel: 67 99987 1640 67 99986 6794

Facebook

Águas cristalinas reluzem na luz do sol. Foto: Balneário Cabeceira do Betione

Dominguinhos

Contemplação da natureza área para banhos no Rio Campina. Estrutura com bar com petisco, mesas de sinuca, churrasqueira para alugar e área camping. 

Tel: 67 99969 – 5462

Ferracini

Local com água tranquila, possui quadra de vôlei, mesas de sinuca, churrasqueiras, escorregador, camping, bar, restaurante, porções e tanques para pesca (Pesque e Pague):  Tel:99805-3990

Facebook balnearioferracini

Email: pastorpedrofp@hotmail.com

Mais uma opção de lazer e descanso. Foto: Reprodução/Facebook

Pesqueiro Chapena

MS 339, à 45 km da área central. Às margens do Rio Miranda, o pesqueiro chapena possui apartamentos simples e com ar condicionado, aluguel de barcos, restaurante, isca viva e piloteiro.    

Tel: 67 99901-5533 e 99988-2061

Amantes da pesca encontram diversão no Rio Miranda. Foto: Reprodução/YouTube

Por do Sol de Bodoquena

O Balneário possui restaurante, piscina adulto e infantil, playground,camping, cachoeiras e apartamentos com ar e café da manhã.

Visite o site - pordosoldebodoquena.com.br

Email: pordosol.bodoquena@hotmail.com

Tel: 67 99822-3628 67 99295-7182

Local de lazer e descanso do atrativo. Foto: Balneário Por do Sol de Bodoquena
 

Recanto dos Ipês

Área de banho no Rio Campina, com cozinha equipada, churrasqueira, freezer e mesa de sinuca.

Tel: 67 99936 3789 67 3268 14 78

Email: edileizagomes@bol.com.br

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Quisque e área de lazer. Foto: Recanto dos Ipês

Casa de Campo Charme da Serra da Bodoquena 

A pousada conta com apartamentos em ambiente familiar e aconchegante, com toda a infraestrutura necessária para uma estadia tranquila e relaxante. O local possui piscina natural particular, quiosque gourmet para confraternizações, jardim e é totalmente integrado ao bioma natural da Serra de Bodoquena.

Email: contato@pioneiroturismo.com.br

Tel: (67) 99986-1716 (WhatsApp)

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O local é puro charme, em meio a paisagem de tirar o fôlego aos amantes do ecoturismo. Foto: Casa de Campo Charme da Serra de Bodoquena

Recanto 3ELLLS 

Área de lazer com área para banho no rio Campina, casa mobiliada, apartamentos com ar condicionado, TV e Telefone, área para churrasco, quiosques, mesa de sinuca e playground.

Email: ln.santos1953@uol.com.br

Tel: 67 99952-1761 67 99650 7075

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Vista aérea do atrativo. Foto: Recanto 3ELLLS 

Refúgio Ecológico Canaã

O Atrativo esta localizado no Assentamento Canaã possui aérea para banho no Rio Salobra, bóias, Tirolesa, trilhas, contato com animais silvestres, restaurante, quiosques com churrasqueiras e pias, camping e apartamentos com ar condicionado

Tel: 67 99922-1330 67 99984 - 5949

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Diversão garantida nessa época de calor. Foto: Refúgio Ecológico Canaã

Vale do Paraíso

Localizado no Assentamento Canaã possui amplo estacionamento, quiosques com churrasqueiras e pias, cozinha equipada, aérea para banho no Rio Salobra, quadra de vôlei.

Visite o site - valedoparaiso.com.br

Email: contato@valedoparaiso.com.br

Tel: 67 99604 8203 67 99840 4422

Fauna rica de Bodoquena. Foto: Sítio de Lazer Vale do Paraíso

Agências de Turismo

E A Bella Tur Ecoturismo
Visite o site - eabellatur.com.br
Email: eabellatur@gmail.com
Tel: 67 3268 1526 67 99872-0347
Facebook

Parque das Águas Reservas e Turismo
Email: parquedasaguasbodoquena@gmail.com
Tel: +5567 99914 9402 +5567 99659 4441

Serrana Tour
Email: serranatour@hotmail.com
Tel: +5567 3268 1346 +5567 99853 2151

*Matéria editada às 16h10 de 1º de março para acréscimo de informações.

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