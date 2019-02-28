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Em Bodoquena, estradas da linha do Chapena e Pulador são recuperadas

Município tem mais de mil quilômetros de estradas rurais e os serviços de manutenção e conservação são realizados em vários locais

Daniele Valentin

Publicado em 28/02/2019 às 14:50

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A Secretaria de Obras e Infraestrutura de Bodoquena recupera e faz a manutenção de estradas e pontes da zona rural nesta semana.

Conforme o secretário Jair Ferracini foi feito o patrolamento na extensão da linha Chapena e do Pulador. Além da recuperação das estradas, está sendo feita a reforma de pontes e a troca dos mata-burros de madeira por concreto.

Bodoquena tem, ao todo, mais de mil quilômetros de estradas rurais e os serviços de manutenção e conservação são realizados em vários locais, porém, para suprir a demanda das estradas principais, foram realizados trabalhos emergenciais em alguns pontos.

O prefeito Kazuto Horii ressaltou a importância de "garantir a segurança de quem trafega pelas estradas”.

“Estamos trabalhando para dar melhores condições para os moradores da região rural de Bodoquena. Essas pessoas precisam dessas estradas para escoar suas produções, as crianças dependem dessas mesmas estradas para chegarem às escolas, o turismo também depende dessas boas condições nas estradas, por isso nos preocupamos em fazer essas manutenções e buscar manter a qualidade adequada dessas estradas ao longo do ano", finaliza o prefeito.

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