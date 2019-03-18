Prefeitura de Bodoquena entrega mais de mil kits escolares

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, realizou, durante a semana passada, a entrega de kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino de Bodoquena.

As entregas iniciaram pela Escola João Batista Pacheco, dia 1º de março, com 363 kits entregues, seguida pela escola Dr. Arnaldo Estevão Figueiredo, dia 11, com 443 kits, o Centro de Educação Infantil de Bodoquena (CEIB), dia 12/03, com 240 kits, a escola Ataíde Sampaio, no Assentamento Sumatra, com 90 kits e finalizadas pela escola Marechal Rondon, no Distrito de Morraria do Sul, com 43 kits entregues aos alunos, ambos no dia 14/03.

Ao todo, 1.179 kits foram entregues. Segundo o Prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, os kits vão atender aos alunos da educação infantil e ensino fundamental, sendo kits diferentes para cada faixa etária, contendo cadernos, lápis, canetas, borrachas, caixa de lápis de cor, régua, giz de cera, massinha, entre outros intens. “Queremos melhorar as condições para que cada criança do nosso município possa ter um ensino de qualidade”, afirma o prefeito.