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Prefeitura de Bodoquena realiza cursos profissionalizantes em parceria com o SENAR

Renan Nucci

Publicado em 05/04/2019 às 15:14

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Bodoquena e Miranda, realizará, dias 11 e 12 de abril, no assentamento Sumatra, o curso Cooperativismo.

Com o objetivo de reconhecer a importância do desenvolvimento comunitário por meio do cooperativismo, o curso terá carga horária de 16h, e será realizado no escola Municipal Ataíde Sampaio, das 7 às 11h e das 13h às 17h, as inscrições estão sendo realizadas com a equipe técnica volante do CRAS, que realiza as visitas técnicas domiciliares, basta o interessado apresentar o CPF, ter 18 anos ou mais e ser alfabetizado.

Já nos dias 15 a 18 de abril, será realizado o treinamento “Plantio e Manejo de Pomar – Cultivo de Maracujá”, com o objetivo de desenvolver as práticas corretas na implantação e manejo básico de pomar, utilizando as técnicas adequadas para a cultura da fruta.

Com carga horária de 32h, o treinamento também será realizado na escola Ataíde Sampaio, das 7 às 11h e das 13h às 17h, as inscrições estão sendo realizadas com a equipe técnica volante do CRAS, basta o interessado apresentar o CPF, ter 18 anos ou mais, saber ler e escrever e trabalhar na atividade rural.

O objetivo dos cursos é colaborar com a profissionalização da população, “O intuito é contribuir para a inserção no mercado de trabalho, de modo a gerar renda para a família dos participantes. Ao término das aulas, eles receberão certificado, estando, assim, aptos a se colocarem no mercado de trabalho”, explica a secretaria de Assistência Social, Ilcléia Pereira.

Ambos os cursos são gratuitos e possuem 15 vagas.

Além dos cursos de Cooperativismo e de Cultivo de Maracujá, foram realizados, em parceria com o SENAR, os treinamentos Cultivo Orgânico de Hortaliças, no Distrito de Morraria do Sul, de 25 a 27 de março e Cultivo de Hortaliças Folhosas, de 1º a 3 de abril.

Serviço

Curso - Cooperativismo

Data: 11 e 12 de abril

Horário: 7 às 11h e das 13h às 17h

Local: Escola Municipal Ataíde Sampaio - Assentamento Sumatra

Carga Horária: 16h

 

Treinamento – Plantio e Manejo de Pomar: Cultivo de Maracujá

Data: de 15 a 18 de abril

Horário: 7 às 11h e das 13h às 17h

Local: Escola Municipal Ataíde Sampaio - Assentamento Sumatra

Carga Horária: 32h

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