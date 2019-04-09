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Bodoquena

Por excelente desempenho em campeonato, ciclista é homenageado pela Câmara

Parlamentares concederam moção de aplausos ao atleta que se superou no estadual

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/04/2019 às 16:01

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O Ciclista Weslei Dione Aguiar, recebeu na noite de ontem (8), durante Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bodoquena, Moção de Aplausos pela Terceira colocação no Campeonato Estadual de resistência na categoria master A, primeira etapa.

Superando muitas dificuldades, o atleta conquistou o pódio da categoria competindo com mais 32 atletas, sendo um total de 220 ciclistas em todas as categorias do estadual. A indicação para o reconhecimento do atleta aconteceu por intermédio do presidente da Casa, vereador Mano Pereira.

Dione participa de competições desta modalidade desde o ano de 2002. Em 2013 passou a residir em Bodoquena, atuando e participando do esporte representando o município.

Cientes das grandes obstáculos para obtenção de patrocínios, os vereadores afirmaram que reconhecem a garra e a determinação do atleta que eleva o nome da cidade nos esportes e no desenvolvimento da Associação de Ciclismo Pedal Bodoquena, recentemente criada, que muito deverá beneficiar a modalidade.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Mano Pereira, esta Moção de Aplausos é uma forma de reconhecimento do Poder Legislativo de Bodoquena. Para o parlamentar, prestar a homenagem ao atleta é importante, já que representa o município com honraria. “Sabemos das dificuldades que esses atletas encontram ao participar de cada evento ciclístico no Estado, desta forma acredito que reconhecendo o esforço do atleta, também contribuímos para difusão do esporte em nossa cidade”. concluiu.

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