Sebrae entrega Plano de Ação do Eixo Sala do Empreendedor em Bodoquena

Aconteceu ontem (10), a assinatura e entrega do Plano de Ação 2019 - Eixo Sala Do Empreendedor de Bodoquena, que faz parte do Programa Cidade Empreendedora.

As ações, contratadas pela Prefeitura, envolvem consultoria (com estruturação, alinhamento, apoio e acompanhamento da Sala do Empreendedor), capacitação (com missão técnica e capacitação dos atendentes) e pacote de comunicação (com sugestão de Identidade visual, ações para a ampliação da divulgação e a realização da Semana do MEI na Sala do Empreendedor). O resultado esperado dessas ações é a valorização da marca, aumentando o número de visitantes a na qualidade do atendimento na Sala do Empreendedor, bem como a redução da inadimplência.

Segundo a secretária de Turismo, Lejania Malheiros, a ideia é que a Sala do Empreendedor seja um ponto de referência para quem deseja abrir uma empresa ou melhorar um negócio já existente. “O Programa Cidade Empreendedora tem como objetivo promover o desenvolvimento local, por meio do empreendedorismo”, explica.

O programa, que tem duração de 20 meses e está dividido em oito eixos, foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Bodoquena com o intuito de acelerar o desenvolvimento do município, pois, ao incluir o empreendedorismo nos serviços oferecidos pela gestão à população, é possível fazer com que novos empreendimentos surjam, fortalecendo a economia, além promover a geração de renda para as famílias locais.

Segundo o prefeito Kazuto Horii a cidade ainda é jovem e, com o programa, espera-se que ela cresça e se desenvolva com organização e profissionalismo, principalmente em relação à agricultura familiar. “Queremos que nossos cidadãos sintam-se cada vez mais valorizados. Vamos tornar o município um polo de referência focado no desenvolvimento da agricultura familiar e fazer este setor ser foco para o ecoturismo”, ressalta.

Sala do Empreendedor

Para fortalecer ainda mais o empreendedorismo e a legalização das empresas, a Sala do Empreendedor também é um dos focos do programa Cidade Empreendedora. O local reúne diversos serviços de interesse dos empreendedores, principalmente, de microempreendedor individual, tais como orientações gerais, formalização, declaração anual, impressão de boletos, atualização cadastral, parcelamento, baixa CNPJ, orientações ao MEI e capacitações. As ações do Negócio a Negócio também fazem parte das iniciativas da sala do Empreendedor.

A Sala do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, 7h às 13h e fica localizada no Memorial Serra da Bodoquena na Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41– Centro. Contato pelo telefone (67) 3268-1374.