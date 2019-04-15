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Infraestrutura

Governo divulga resultado da licitação da ponte de concreto sobre o rio Salobra em Bodoquena

Thailla Torres

Publicado em 15/04/2019 às 16:45

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O Governo divulgou hoje o resultado da licitação para construir uma ponte de concreto armado sobre o Rio Salobra, em Bodoquena. O resultado por ser conferido na página 55.

A empresa vencedora foi a SOTEF Engenharia. De acordo com a Agência, o valor inicial da licitação foi de R$ 1.793.324,85, mas como a licitação foi do tipo menor preço a obra irá custar R$ 1.665.211,45, apresentando economia de R$ 128.113,40.

A ponte construída terá 50 metros de comprimento e fica oito quilômetros distante da cidade, usada como acesso de Bodoquena a balneários, pousadas e assentamentos rurais. O rio Salobra é um dos mais importantes afluentes do rio Miranda e estratégico no turismo da região de Bodoquena.  Após a assinatura da Ordem de Serviço, a empresa terá 180 dias para execução.

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