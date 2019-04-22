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Bodoquena

Cidade Empreendedora realiza oficina de compras públicas em Bodoquena

Renan Nucci

Publicado em 22/04/2019 às 08:04

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae/MS, realizam dia 22 de abril, segunda-feira, a Oficina de compras públicas, das 18h30 às 22h, no Memorial Mário Brother, localizado na Secretaria de Turismo. Com o tema “Oficina de Compras Públicas Fornecedor.

O principal foco é orientar as Micro e Pequenas Empresas quanto aos procedimentos que deverão ser seguidos, tanto pelo fornecedor, quanto pelos órgãos compradores nas compras públicas. A oficina apresentará às MPEs as mudanças da legislação e demonstrará, através de exercícios práticos, como deverá interpretar os benefícios nos editais de licitação. 

Serão vivenciadas em sala a realização do empate ficto, a regularização fiscal tardia, a aplicação dos benefícios as MPEs, nas compras exclusivas até 80 mil reais, os lotes de 25% com participação exclusiva para os pequenos negócios, a subcontratação de MPEs nas licitações, a prioridade na contratação de MPEs local ou regional e a aplicação das margens de preferência para produtos manufaturados no país ou com tecnologia nacional em relação aos produtos estrangeiros. Com isso despertar a motivação necessária para que as MPEs se preparem para a participação nos processos licitatórios.

A oficina tem como público-alvo fornecedores, empresários de micro e pequenos negócios, empreendedores, representantes comerciais, representantes de entidades de classe, cooperados, associados e pessoas que possuem interesse em fornecer produtos e serviços para a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Serviço

Oficina de Compras Públicas

Data: 22 de abril, segunda-feira

Horário: das 18h30 às 22h

Local: Auditório Mário Brother

Endereço: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41

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