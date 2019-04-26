Sebrae e Prefeitura capacitam fornecedores em Bodoquena

Empresários de micro e pequenos negócios, empreendedores, representantes comerciais e pessoas que têm interesse em fornecer produtos e serviços para a Administração Pública participaram da oficina de fornecedor, realizada na segunda-feira (22/04), Anfiteatro Mario Brother, no âmbito do Programa Cidade Empreendedora, uma parceria entre Sebrae e Prefeitura Municipal de Bodoquena.

O consultor do Sebrae/MS, Jair Vicente de Oliveira, destaca que o foco é orientar as MPEs quanto aos procedimentos que deverão ser seguidos, tanto pelo fornecedor, quanto pelos órgãos compradores nas compras públicas. “A oficina apresenta às MPEs as mudanças da legislação e demostra por meio de exercícios práticos como deverá interpretar os benefícios nos editais de licitação”, afirmou.

A empresária Adeline Caetano acredita que as oficinas ajudam a desenvolver o município, uma vez que oferece o conhecimento sobre as oportunidades, como lidar com o público e como trabalhar em cima disso. “O município tem muito a crescer”, falou.

Cidade Empreendedora

Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do programa e detalhes sobre os trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae no telefone 0800 570 0800 ou podem visitar o site: http://www.sebraecidadeempreendedora.com.br/