Aniversário de Bodoquena terá competições, apresentações e shows

Bodoquena
A Prefeitura Municipal de Bodoquena planejou uma programação especial para a comemoração do aniversário de 39 anos da cidade, celebrado em 13 de maio.
A festividade tem inicio no dia 6 de maio, segunda-feira, com a realização do curso “Bem Receber Bodoquena”, no Auditório Mário Brother, que irá capacitar a comunidade sobre as potencialidades turísticas do município. Após a ação, os participantes poderão participar de um sarau cultural na Casa do Artesão, na oportunidade, poderão degustar o prato típico de Bodoquena, a Palga Serrana, cujos ingredientes principais são palmito de Bacuri e galinha caipira.
Já na quinta-feira (9), a Secretaria de Turismo realizará, na Feira do Produtor, a Quinta Cultural Especial de Aniversário, com apresentação do Grupo Batidão. No dia 10 de maio, sexta-feira, acontecerá a Copa GH de Futsal na Quadra Municipal Nazário Costa Campos e Sessão Solene na Câmara Municipal.
No sábado (11) será realizada a etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem, no Balneário Cachoeiras Serra da Bodoquena. A premiação acontecerá na Praça da Liberdade, seguida de apresentação cultural das escolas municipais e dos índios Kadiwéu. Após a apresentação, a população contará com show de Chicão Castro e músicos locais.
Durante o domingo (12) a programação iniciará com o 3º Desafio de Mountain Bike de Bodoquena, que terá a largada realizada na Praça da Liberdade. Após a largada, serão iniciadas ações voltadas à comunidade, com Tenda da Saúde, que realizará aferição de pressão, teste de glicemia e testes rápidos de HIV e sífilis, a Tenda da Leitura e Contação de Histórias, Tenda da InterCement, empresa parceira do evento, além de gincanas, distribuição de pipoca e algodão-doce e brinquedos para as crianças, como parede de escalada, tirolesa, hi-jump, entre outros. As ações seguirão até as 17h. A programação dominical contará com show de músicos locais e será encerrada com a dupla Hugo e Vitor.
A celebração no dia do aniversário de Bodoquena (13) iniciará com a Alvorada Festiva com a Banda Municipal, seguida de Ato Cívico, realizado no pátio da Prefeitura Municipal e Missa Solene. A Carreta da Justiça prestará serviços à população nos dias 13 e 14, como casamentos, divórcios, exames de DNA, entre outros.
Confira a programação completa:
Ação Bem Receber Bodoquena – Capacitação da comunidade sobre as potencialidades turísticas de Bodoquena
Data: 06/05, segunda-feira
Horário: 19h
Local: Auditório Mário Brother
Endereço: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41, centro
Sarau Cultural – Degustação Palga Serrana
Data: 06/05, segunda-feira
Horário: 21h
Local: Casa do Artesão
Endereço: Rua Irmãs Pastorinhas, s/n – Centro
Quinta Cultural Especial de Aniversário – Grupo Batidão
Data: 09/05, quinta-feira
Horário: 19h
Local: Feira do Produtor
Endereço: Av. Manoel R. Oliveira, 774
Copa GH de Futsal
Data: 10/05, sexta-feira
Horário: 18h
Local: Quadra Municipal Nazário Costa Campos
Endereço: Rua 13 de maio, centro
Sessão Solene da Câmara Municipal
Data: 10/05, sexta-feira
Horário: 19h
Local: Câmara de Vereadores
Endereço: Rua Yosio Okaneko, 632 - Centro
Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem
Data: 11/05, sábado
Horário: 14h – largada | 17h – encerramento | 18h premiação
Local: Cachoeiras Serra da Bodoquena
Endereço: Rodovia MS 178, Bodoquena
Entrega de kits do 3º Desafio Mountain Bike
Data: 11/05, sábado
Horário: das 18h às 20h30
Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
Apresentação das escolas municipais
Data: 11/05, sábado
Horário: 18h30
Local: Concha Acústica – Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
Apresentação Kadiuéw
Data: 11/05, sábado
Horário: 19h
Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
Show com Chicão Castro
Data: 11/05, sábado
Horário: 19h30
Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
3º Desafio Mountain Bike
Data: 12/05, domingo
Horário: 8h30
Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
Prefeitura em Ação na Comunidade
Data: 12/05, domingo
Horário: das 9h às 17h
Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
Show com Hugo e Vitor
Data: 12/05, domingo
Horário: 22h00
Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
Alvorada Festiva com a Banda Municipal
Data: 13/05, segunda-feira
Horário: 6h
Local: Praça da Liberdade, Prefeitura Municipal e região central
Endereço: Centro
Ato Cívico
Data: 13/05, segunda-feira
Horário: 8h
Local: Prefeitura Municipal
Endereço: Av 13 de Maio, 305 – Centro
Missa Solene
Data: 13/05, segunda-feira
Horário: 8h30
Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
Carreta da Justiça
Data: dias 13 e 14/05, segunda e terça-feira
Horário: das 7h30 às 11h e das 13h às 17h
Local: Praça da Liberdade,
Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro
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