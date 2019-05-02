Aniversário de Bodoquena terá competições, apresentações e shows

A Prefeitura Municipal de Bodoquena planejou uma programação especial para a comemoração do aniversário de 39 anos da cidade, celebrado em 13 de maio.

A festividade tem inicio no dia 6 de maio, segunda-feira, com a realização do curso “Bem Receber Bodoquena”, no Auditório Mário Brother, que irá capacitar a comunidade sobre as potencialidades turísticas do município. Após a ação, os participantes poderão participar de um sarau cultural na Casa do Artesão, na oportunidade, poderão degustar o prato típico de Bodoquena, a Palga Serrana, cujos ingredientes principais são palmito de Bacuri e galinha caipira.

Já na quinta-feira (9), a Secretaria de Turismo realizará, na Feira do Produtor, a Quinta Cultural Especial de Aniversário, com apresentação do Grupo Batidão. No dia 10 de maio, sexta-feira, acontecerá a Copa GH de Futsal na Quadra Municipal Nazário Costa Campos e Sessão Solene na Câmara Municipal.

No sábado (11) será realizada a etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem, no Balneário Cachoeiras Serra da Bodoquena. A premiação acontecerá na Praça da Liberdade, seguida de apresentação cultural das escolas municipais e dos índios Kadiwéu. Após a apresentação, a população contará com show de Chicão Castro e músicos locais.

Durante o domingo (12) a programação iniciará com o 3º Desafio de Mountain Bike de Bodoquena, que terá a largada realizada na Praça da Liberdade. Após a largada, serão iniciadas ações voltadas à comunidade, com Tenda da Saúde, que realizará aferição de pressão, teste de glicemia e testes rápidos de HIV e sífilis, a Tenda da Leitura e Contação de Histórias, Tenda da InterCement, empresa parceira do evento, além de gincanas, distribuição de pipoca e algodão-doce e brinquedos para as crianças, como parede de escalada, tirolesa, hi-jump, entre outros. As ações seguirão até as 17h. A programação dominical contará com show de músicos locais e será encerrada com a dupla Hugo e Vitor.

A celebração no dia do aniversário de Bodoquena (13) iniciará com a Alvorada Festiva com a Banda Municipal, seguida de Ato Cívico, realizado no pátio da Prefeitura Municipal e Missa Solene. A Carreta da Justiça prestará serviços à população nos dias 13 e 14, como casamentos, divórcios, exames de DNA, entre outros.

Confira a programação completa:

Ação Bem Receber Bodoquena – Capacitação da comunidade sobre as potencialidades turísticas de Bodoquena

Data: 06/05, segunda-feira

Horário: 19h

Local: Auditório Mário Brother

Endereço: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41, centro

Sarau Cultural – Degustação Palga Serrana

Data: 06/05, segunda-feira

Horário: 21h

Local: Casa do Artesão

Endereço: Rua Irmãs Pastorinhas, s/n – Centro

Quinta Cultural Especial de Aniversário – Grupo Batidão

Data: 09/05, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Feira do Produtor

Endereço: Av. Manoel R. Oliveira, 774

Copa GH de Futsal

Data: 10/05, sexta-feira

Horário: 18h

Local: Quadra Municipal Nazário Costa Campos

Endereço: Rua 13 de maio, centro

Sessão Solene da Câmara Municipal

Data: 10/05, sexta-feira

Horário: 19h

Local: Câmara de Vereadores

Endereço: Rua Yosio Okaneko, 632 - Centro

Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem

Data: 11/05, sábado

Horário: 14h – largada | 17h – encerramento | 18h premiação

Local: Cachoeiras Serra da Bodoquena

Endereço: Rodovia MS 178, Bodoquena

Entrega de kits do 3º Desafio Mountain Bike

Data: 11/05, sábado

Horário: das 18h às 20h30

Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro

Apresentação das escolas municipais

Data: 11/05, sábado

Horário: 18h30

Local: Concha Acústica – Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro

Apresentação Kadiuéw

Data: 11/05, sábado

Horário: 19h

Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro

Show com Chicão Castro

Data: 11/05, sábado

Horário: 19h30

Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro

3º Desafio Mountain Bike

Data: 12/05, domingo

Horário: 8h30

Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro

Prefeitura em Ação na Comunidade

Data: 12/05, domingo

Horário: das 9h às 17h

Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro

Show com Hugo e Vitor

Data: 12/05, domingo

Horário: 22h00

Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro

Alvorada Festiva com a Banda Municipal

Data: 13/05, segunda-feira

Horário: 6h

Local: Praça da Liberdade, Prefeitura Municipal e região central

Endereço: Centro

Ato Cívico

Data: 13/05, segunda-feira

Horário: 8h

Local: Prefeitura Municipal

Endereço: Av 13 de Maio, 305 – Centro

Missa Solene

Data: 13/05, segunda-feira

Horário: 8h30

Local: Concha Acústica - Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro

Carreta da Justiça

Data: dias 13 e 14/05, segunda e terça-feira

Horário: das 7h30 às 11h e das 13h às 17h

Local: Praça da Liberdade,

Endereço: Avenida Manoel R. Oliveira, centro