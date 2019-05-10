Bodoquena recebe Semana do MEI com orientações e palestras gratuitas

Bodoquena
As inscrições serão realizadas na hora
A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o projeto Cidade Empreendedora do Sebrae, realiza, dias 21 e 22 de maio, a Semana do MEI, que oferece orientações e capacitações aos microempreendedores individuais, no Auditório Mário Brother, com o tema “Conhecimento para você, sucesso para o seu negócio. A ação é promovida pelo Sebrae em todo o país e essa é a 11ª edição.
Os interessados poderão tirar dúvidas e participar de palestras, oficinas e capacitações com especialistas em pequenos negócios. Alguns dos temas abordados serão: vendas, independência financeira, benefícios para o MEI, créditos, entre outros. As inscrições para palestras e oficinas serão realizadas na hora e as vagas são limitadas com atendimento gratuito.
Sala do Empreendedor
Para fortalecer ainda mais o empreendedorismo e a legalização das empresas, a Sala do Empreendedor também é um dos focos do Cidade Empreendedora. O local reúne diversos serviços de interesse dos empreendedores, principalmente, de microempreendedor individual, tais como orientações gerais sobre a categoria, formalização, emissão de DAS, auxílio na Declaração Anual, etc.
Serviço
Semana do MEI
Palestra: Como parcelar a minha dívida do MEI?
Data: 21 de maio, segunda-feira
Horário: 19h
Local: Auditório Mário Brother
Palestra: MEI saiba como obter crédito e manter suas finanças em dia
Data: 21 de maio, segunda-feira
Horário: 20h30
Local: Auditório Mário Brother
Palestra: Como aumentar suas vendas
Data: 22 de maio, terça-feira
Horário: 19h
Local: Auditório Mário Brother
Palestra: Como usar o WhatsApp para vender mais
Data: 22 de maio, terça-feira
Horário: 20h30
Local: Auditório Mário Brother
Sala do Empreendedor
Atendimento e Tira dúvidas: finanças e crédito
Data: 21 e 22 de maio, segunda e terça-feira
Horário: das 8h às 11h e das 13h às 17h
Local: Auditório Mário Brother
Endereço: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41 - Centro
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