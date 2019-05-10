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Bodoquena

Bodoquena recebe Semana do MEI com orientações e palestras gratuitas

As inscrições serão realizadas na hora

Renan Nucci

Publicado em 10/05/2019 às 08:11

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A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o projeto Cidade Empreendedora do Sebrae, realiza, dias 21 e 22 de maio, a Semana do MEI, que oferece orientações e capacitações aos microempreendedores individuais, no Auditório Mário Brother, com o tema “Conhecimento para você, sucesso para o seu negócio. A ação é promovida pelo Sebrae em todo o país e essa é a 11ª edição.

Os interessados poderão tirar dúvidas e participar de palestras, oficinas e capacitações com especialistas em pequenos negócios. Alguns dos temas abordados serão: vendas, independência financeira, benefícios para o MEI, créditos, entre outros. As inscrições para palestras e oficinas serão realizadas na hora e as vagas são limitadas com atendimento gratuito.

Sala do Empreendedor

Para fortalecer ainda mais o empreendedorismo e a legalização das empresas, a Sala do Empreendedor também é um dos focos do Cidade Empreendedora. O local reúne diversos serviços de interesse dos empreendedores, principalmente, de microempreendedor individual, tais como orientações gerais sobre a categoria, formalização, emissão de DAS, auxílio na Declaração Anual, etc.

 

Serviço

Semana do MEI

Palestra: Como parcelar a minha dívida do MEI?

Data: 21 de maio, segunda-feira

Horário: 19h

Local: Auditório Mário Brother

 

Palestra: MEI saiba como obter crédito e manter suas finanças em dia

Data: 21 de maio, segunda-feira

Horário: 20h30

Local: Auditório Mário Brother

 

Palestra: Como aumentar suas vendas

Data: 22 de maio, terça-feira

Horário: 19h

Local: Auditório Mário Brother

 

Palestra: Como usar o WhatsApp para vender mais

Data: 22 de maio, terça-feira

Horário: 20h30

Local: Auditório Mário Brother

 

Sala do Empreendedor

Atendimento e Tira dúvidas: finanças e crédito

Data: 21 e 22 de maio, segunda e terça-feira

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 17h

Local: Auditório Mário Brother

Endereço: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41 - Centro

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