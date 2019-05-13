UBS Maria Rita desenvolve projeto voltado às gestantes de Bodoquena

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Saúde, através da equipe multiprofissional responsável pela assistência pré-natal da Unidade Básica de Saúde Maria Rita Sena Campos, implantou o projeto “GESTANEOVIDA - Ações Educativas para Gestantes”, que consiste em orientações educativas que possibilitem êxito e discernimento para as gestantes em sua experiência gestacional.

O objetivo do projeto é melhorar a qualidade de saúde das gestantes, puérperas e recém-nascidos; esclarecer as gestantes sobre as alterações durante a gravidez e puerpério (período de 45 dias pós parto); capacitar e sensibilizar as gestantes sobre auto-cuidado, acompanhamento do pré-natal, nascimento, puerpério, amamentação e promoção da saúde e cuidados aos RN; compartilhar dúvidas e inseguranças no enfrentamento da gravidez e puerpério; promover um espaço de socialização e interação entre as gestantes, dirimindo suas dúvidas, medos e ansiedades; entre outros cuidados.

Segundo o secretário de Saúde, Lauro Aquino Neto, através da avaliação de dados provenientes da observação e dos registros, nos últimos meses, da assistência de pré-natal oferecida no município, feita pela equipe técnica multiprofissional da UBS, “Percebeu-se que o serviço enfrentava algumas dificuldades no programa de pré-natal no que se referia à adesão, continuidade da assistência, desmame precoce, falta de planejamento familiar, despreparo emocional para o enfrentamento do trabalho de parto e parto, além de ocorrências de complicações durante a gravidez, por isso a necessidade de se ter esse projeto”, afirma.

As gestantes serão acompanhadas por uma equipe multiprofissional, composta por médico, enfermeiro, psicóloga, odontólogo, fisioterapeuta, educador físico, além de outros profissionais, de acordo com a demanda da clientela serão convidados a participar e colaborar.

O projeto teve inicio na sexta-feira (10) e será realizado quinzenalmente, sendo o próximo encontro dia 31 de maio, na UBS Maria Rita Sena Campos. Os encontros terão duração de uma hora, através de atividades com dinâmicas, musicoterapia, orientações com os profissionais das diversas especialidades, vídeos e rodas de conversa com temáticas específicas, entre outros.

As gestantes serão atendidas pela equipe do projeto, a princípio em um grupo unificado, mas, posteriormente, serão acompanhadas de acordo com sua idade gestacional. A equipe é composta pelo médico Rogério C. Ferreira Júnior, a diretora da Unidade, Érica Batista, a enfermeira July Benevides, a psicóloga Vânia Amorim, a nutricionista Lidiane Sobrinho e a farmaceutica, Thaina de Brito Dias.