Carreta da Justiça atende Bodoquena e Ladário nesta semana

Em Bodoquena, cidade com 7.817 habilitantes (estimativa IBGE) e distante 266 km da Capital, a equipe do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira já está atendendo a população bodoquenense. Na unidade móvel do Poder Judiciário é possível realizar os seguintes serviços judiciais:

A Carreta da Justiça voltou os atendimentos no mês de maio e está na comarca de Bodoquena, estacionada na Rua Guilherme Maidana, em frente a Secretaria de Turismo do município. O serviço fica até hoje (14) e depois atende, nos dias 16 e 17, a comarca de Ladário. Na Carreta da Justiça todos os serviços são prestados de forma rápida e totalmente gratuita para a população.

- Reconhecimento de união estável e a conversão em casamento;

- Exame de DNA para investigação e reconhecimento de paternidade;

- Pedido de pensão alimentícia, execução e desoneração de alimentos;

- Pedido de guarda de menores;

- Conversão de separação judicial em divórcio e divórcio;

- Cobranças e outros pedidos da área cível.

Além disso, ainda são disponibilizados esclarecimentos sobre os serviços prestados pelo Poder Judiciário e os agendamentos já realizados para os processos que tramitam na comarca sede.

Calendário – Ainda esta semana, a Carreta da Justiça atende a população de Ladário (16 e 17/05) e depois segue para Jaraguari (05 e 06/06), quando terminam os atendimentos do primeiro semestre de 2019.

No segundo semestre serão atendidos os cidadãos de Santa Rita do Pardo (22 e 23/07), Selvíria (25 e 26/07), Taquarussu (19 e 20/08), Novo Horizonte do Sul (22 e 23/08), Jateí (16 e 17/09), Vicentina (19 e 20/09), Japorã (14 e 15/10), Juti (17 e 18/10), Douradina (04 e 05/11) e fecha o atendimento no ano de 2019 em Laguna Carapã (07 e 08/11).

Saiba mais – A Carreta da Justiça faz parte do programa Judiciário em Movimento, que tornou 100% dos municípios sul-mato-grossenses sedes de comarcas.