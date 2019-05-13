Bodoquena recebe com alegria o 3° Desafio de Mountain Bike; Confira os campeões

Competição
Bodoquena recebeu neste fim de semana 3° Desafio de Mountain Bike. O desafio já faz parte do calendário esportivo do Estado e conquista cada vez mais ciclistas de vários lugares do Brasil e do exterior. Confira os campeões:
Em 1° lugar quem conquistou o título na categoria Esporte 49 km foi o ciclista André Silas de Dourados. Em 2° lugar venceu o Ernesto do Paraguai, em 3° o Shimanski de Campo Grande, seguido de Matheus Amrim de Aquidauana em 4° e Dedé de Anastácio em 5°.
“Foi minha primeira vez em Bodoquena, em um percurso duro, mas com expectativa de uma boa prova”, descreveu o campeão, André Silas.
Ernesto, um dos ganhadores da categoria Elite viu o percurso com antecedência. “Teve muita subida, mas entramos com tudo. Também é minha primeira vez em Bodoquena e estou muito contente”, o ganhador.
Na categoria feminina ganharam Lidiany Nunes de Dourados, Andreia Oliveria de Aquidauana, Vanildes de Ponta Porã, Kaliê de Aquidauana e Telma Filgueiras de Miranda.
Com informações de Ricardo Flores.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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