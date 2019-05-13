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Bodoquena recebe com alegria o 3° Desafio de Mountain Bike; Confira os campeões

Thailla Torres

Publicado em 13/05/2019 às 14:35

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Bodoquena recebeu neste fim de semana 3° Desafio de Mountain Bike. O desafio já faz parte do calendário esportivo do Estado e conquista cada vez mais ciclistas de vários lugares do Brasil e do exterior. Confira os campeões:

Em 1° lugar quem conquistou o título na categoria Esporte 49 km foi o ciclista André Silas de Dourados. Em 2° lugar venceu o Ernesto do Paraguai, em 3° o Shimanski de Campo Grande, seguido de Matheus Amrim de Aquidauana em 4° e Dedé de Anastácio em 5°.

“Foi minha primeira vez em Bodoquena, em um percurso duro, mas com expectativa de uma boa prova”, descreveu o campeão, André Silas.

Ernesto, um dos ganhadores da categoria Elite viu o percurso com antecedência. “Teve muita subida, mas entramos com tudo. Também é minha primeira vez em Bodoquena e estou muito contente”, o ganhador.

Na categoria feminina ganharam  Lidiany Nunes de Dourados, Andreia Oliveria de Aquidauana, Vanildes de Ponta Porã, Kaliê de Aquidauana e Telma Filgueiras de Miranda.

Com informações de Ricardo Flores.

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