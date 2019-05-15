Professores se unem em mobilização contra cortes na educação em Bodoquena

Professores e servidores de Bodoquena foram às ruas na manhã desta quarta-feira, em protesto contra cortes na Educação pública promovidos pelo Governo Federal. Segundo Alziro dos Reis Ferreira, presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), aproximadamente 75 professores participaram.

“A adesão da categoria foi de aproximadamente 98%”, explicou ele. “Estamos aqui na luta em defesa da educação pública, considerando a retirada de recursos das universidades e escolas públicas em todo o país, também estamos aqui para lutarmos por melhorias na reforma da presidência, que precisa mudar”, pontuou o professor.

A Federação dos trabalhadores em Educação no Mato Grosso do Sul (Fetms) e os 74 Simteds paralisaram suas atividades. De acordo com a Federação, a paralisação é um ato de desagravo contra as medidas que estão sendo adotadas pelo Governo Federal, e é contra a Reforma da Previdência.

A direção da Fetems afirma que a proposta de Reforma da Previdência irá prejudicar a grande maioria da população brasileira. A Federação destacou aos trabalhadores da Educação sobre o corte de investimentos nas áreas da Pesquisa, Educação Básica e do Ensino Superior, anunciadas pelo Ministério da Educação.

Com informações de Ricardo Flores