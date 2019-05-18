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Em quatro dias, Carreta da Justiça atende 750 moradores de Ladário e Bodoquena

Estes foram os últimos atendimentos do semestre do serviço do Poder Judiciário estadual, que volta a atender no mês de julho.

Thailla Torres

Publicado em 18/05/2019 às 07:41

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Em apenas quatro dias de serviços, a carreta da justiça atendeu 750 moradores dos municípios de Ladário e Bodoquena, no interior de Mato Grosso do Sul. A iniciativa faz parte do programa Judiciário em Movimento, que facilita o acesso de moradores aos mais variados serviços.

Em Bodoquena, nos dias 13 e 14 a equipe do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira recebeu 396 pessoas. Nos dois dias de atendimento foram feitas 36 conversões de união estável em casamento, três pedidos de alimentos, dois divórcios e um pedido de guarda. Também foram emitidas 10 cédulas de identidades, pelo Instituto de Identificação de MS, abertas 43 novas ações e realizada uma audiência de alimentos.

Em Ladário, 353 pessoas procuraram a Carreta. Lá foram realizadas 47 conversões de união estável em casamento, oito divórcios, três pedidos de guarda e três de alimentos, um pedido de exame de DNA e investigação de paternidade. Também foram abertas 65 novas ações, com 32 atendimentos da Defensoria Pública, além dos atendimentos, consultas e orientações gerais.

Estes foram os últimos atendimentos do semestre do serviço do Poder Judiciário estadual, que volta a atender no mês de julho. Após o retorno, a unidade móvel da justiça estará em Santa Rita do Pardo (22 e 23/07), Selvíria (25 e 26/07), Taquarussu (19 e 20/08), Novo Horizonte do Sul (22 e 23/08), Jateí (16 e 17/09), Vicentina (19 e 20/09), Japorã (14 e 15/10), Juti (17 e 18/10), Douradina (04 e 05/11) e fecha o atendimento no ano de 2019 em Laguna Carapã (07 e 08/11).

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