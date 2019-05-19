Capacitação marca início do projeto Crescendo e Empreendendo em Bodoquena

Empreender
O projeto visa estimular o protagonismo juvenil e pode ser aplicado em alunos do ensino médio, jovens de projetos sociais ou estudantes do EJA
O Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Bodoquena e o Sebrae, cumpre mais uma etapa das ações com a realização do curso do projeto “Crescendo e Empreendendo”, de 27 a 29 de maio, das 13h às 17h, na Secretaria de Assistência Social (Rua Manoel de Pinho, nº 907).
O objetivo é provocar uma discussão sobre trabalho, negócio e empreendedorismo, colaborando assim para o desenvolvimento integral dos jovens, estimulando o protagonismo juvenil.
O curso é trabalhado em encontros vivenciais e pode ser aplicado especialmente em projetos sociais, com ações educacionais para jovens e em propostas pedagógicas de curta duração. O curso pode ser aplicado também para estudantes de EJA (Educação de Jovens e Adultos).
“Crescendo e Empreendendo” está dividido em 3 encontros: Descobrindo atitudes empreendedoras; Empreendedorismo na Vida, no Mundo do Trabalho e dos Negócios; Pensando no Futuro. Serão abordados temas como o plano de ação para realizar sonhos, características empreendedoras e atitudes empreendedoras para condução da vida, bem como empreendedorismo no mundo do trabalho e nos negócios.
Cidade Empreendedora
Como o empreendedorismo é uma das competências essenciais para o novo mercado de trabalho, o Programa Cidade Empreendedora atua para despertar atitudes empreendedoras em crianças e jovens por meio da educação empreendedora nas escolas e também nos projetos sociais.
Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do Cidade Empreendedora e detalhes dos trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800 ou ainda pelo site www.sebraecidadeempreendedora.com.br.
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