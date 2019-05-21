Prefeitura de Bodoquena retoma expediente de 8 horas

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, através de Decreto nº 153, de 10 de maio de 2019, revoga as disposições contidas no Decreto nº 1, de 3 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a mudança do horário de funcionamento das Repartições Públicas Municipais.

Fica estabelecido que, a partir de 3 de junho de 2019, os setores administrativos das Secretarias Municipais do município de Bodoquena, bem como diretorias, departamento de licitação, protocolo e demais setores não considerados essenciais e com atribuições administrativas e ainda a Procuradoria Jurídica, o Sistema Municipal de Controle Interno, funcionarão das 7h às 11h para o desenvolvimento das atividades internas e atendimento ao público e das 13h às 17h para o desenvolvimento exclusivo das atividades internas, não realizando, assim, atendimento externo.

Desde o ano passado, por medida de contenção de despesas, o horário de funcionamento foi alterado, sendo retomado a partir de junho. Apesar da volta do expediente em tempo integral, a administração municipal vai manter o controle sobre os gastos.

Como parte das ações do novo modelo de gestão, o intuito é padronizar o modelo empregado pelo Governo do Estado e demais municípios da região, bem como melhorar a prestação de serviço à população e realização das atividades e processos internos, garantindo assim, agilidade, eficácia e qualidade na realização das tarefas.

O novo horário de expediente será:

Das 7h às 11h – Atendimento externo

Das 13h às 17h – Atividades internas

Apenas o Departamento Tributário fará atendimento ao público das 7h às 11h e das 13h às 17h.