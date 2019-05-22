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Bodoquena

Funcionários públicos de Bodoquena terão 7,55% de revisão salarial

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2019 às 10:13

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Os servidores municipais de Bodoquena recebem, a partir deste mês, 4% a mais em seus salários referente à revisão geral de remuneração. A complementação de 3,55% será amortizada a partir de setembro, totalizando o percentual de 7,55%. O pagamento da diferença acumulada retroativa será efetuado no mês de outubro, em parcela única.

A revisão geral anual de remuneração sobre o salário de todos os servidores do município de Bodoquena é concedida nos termos do inciso X do art.37 da Constituição da República Federativa do Brasil. A reposição inflacionária prevista é apurada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV).

“Conforme tratado, semana que vem, dia 28 de maio, efetuaremos a primeira parcela, de 4%. Em setembro, faremos o restante do percentual, que é de 3,55%, totalizando 7,55%. Em outubro pagaremos o retroativo dos meses que ficaram pra trás”, explica. Ainda de acordo com o prefeito “A revisão trata-se de um direito do servidor que estamos garantindo, é uma situação complexa que depende do equilíbrio fiscal que o município precisa cumprir, mas fizemos o possível para os servidores receberem”, destacou o prefeito.

A revisão salarial vai injetar, nessa primeira remessa, aproximadamente 40 mil reais na economia do município. Bodoquena possui quase 8 mil moradores, segundo dados do IBGE, sendo cerca de 700 servidores municipais.

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