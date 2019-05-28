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Bodoquena

Maio Laranja alerta para abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Renan Nucci

Publicado em 28/05/2019 às 11:05

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A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) realiza, de 28 a 31 de maio, uma programação em comemoração a campanha Maio Laranja, com o tema “Faça Bonito”. Celebrado em 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que tem o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento pelos direitos da criança e adolescentes na luta pelo fim da violência sexual.

A programação inicia com a reunião com a Rede de Sistema de Garantia de Direitos, que será realizada dia 28. Já no dia 29 de maio, quarta-feira, será a vez do PAEFI (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), ambos no CREAS e voltadas às famílias atendidas e público direcionado, como Policia Militar e Civil, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e Escolas Públicas.

Dia 30/05, a partir das 14h, no Pabum, acontecerá um evento com as crianças atendidas pelo SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e sociedade em geral, das 8 às 14h, com lanche, brinquedos e distribuição de material socioeducativo. A programação termina dia 31/05, com blitz educativa e distribuição de panfletos.

Segundo a secretária de Assistência Social, Ilcléia Pereira, conforme estudos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), no Brasil, a cada oito minutos, uma criança é abusada sexualmente, 80% dos crimes ocorrem em ambiente familiar e apenas 2% dos delitos são denunciados. “A campanha visa mobilizar a sociedade para o enfrentamento dessa realidade, criando uma consciência coletiva em toda a sociedade, para diminuir os índices da violência, estimular que as crianças façam as denúncias e que os pais aprendam a identificar os casos de agressão”, completa.

 

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