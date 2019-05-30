'Maio Laranja' alerta para abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Bodoquena

A Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) da Prefeitura de Bodoquena começou nesta terça (28) uma programação especial que vai até amanhã (31) referente à campanha Maio Laranja, com o tema “Faça Bonito”. Rememorado no dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, tem o objetivo de mobilizar a população e convocá-la para o engajamento pelos direitos da criança e adolescentes na luta pelo fim da violência sexual.

A programação iniciou com a reunião com a Rede de Sistema de Garantia de Direitos, ocorrida no dia 28. Já ontem (29) foi a vez da apresentação do PAEFI (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), ambos no CREAS e voltadas às famílias atendidas e público direcionado, como Policia Militar e Civil, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e Escolas Públicas.