'Maio Laranja' alerta para abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Bodoquena

Conscientização
A Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) da Prefeitura de Bodoquena começou nesta terça (28) uma programação especial que vai até amanhã (31) referente à campanha Maio Laranja, com o tema “Faça Bonito”. Rememorado no dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, tem o objetivo de mobilizar a população e convocá-la para o engajamento pelos direitos da criança e adolescentes na luta pelo fim da violência sexual.
A programação iniciou com a reunião com a Rede de Sistema de Garantia de Direitos, ocorrida no dia 28. Já ontem (29) foi a vez da apresentação do PAEFI (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), ambos no CREAS e voltadas às famílias atendidas e público direcionado, como Policia Militar e Civil, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e Escolas Públicas.
Na tarde de hoje (30) aconteceu, no Pabum, um evento com as crianças atendidas pelo SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e sociedade, com lanche, brinquedos e distribuição de material socioeducativo. A programação termina nesta sexta-feira (31) com blitz educativa e distribuição de panfletos.
Segundo a secretária de Assistência Social, Ilcléia Pereira, conforme estudos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), no Brasil, a cada oito minutos, uma criança é abusada sexualmente, 80% dos crimes ocorrem em ambiente familiar e apenas 2% dos delitos são denunciados. “A campanha visa mobilizar a sociedade para o enfrentamento dessa realidade, criando uma consciência coletiva em toda a sociedade, para diminuir os índices da violência, estimular que as crianças façam as denúncias e que os pais aprendam a identificar os casos de agressão”, completou.
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