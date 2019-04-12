Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:41

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Comissão defende amplo debate sobre desmatamento e situação dos rios em Bonito

Região

Região

Publicado em 12/04/2019 às 10:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A degradação ambiental em Bonito, um dos principais destinos do ecoturismo do Brasil, ganha destaque na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Em reunião do grupo de trabalho, realizada na tarde desta quinta-feira (11), foi proposto o aprofundamento dos debates sobre o assunto em uma audiência pública na Casa de Leis. Também ficou decidido o envio de requerimento ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para parlamentares da Comissão participarem de audiência, promovida pelo órgão.

Os problemas ambientais em Bonito se relacionam ao avanço acelerado de atividades agropecuárias e a decorrente redução da vegetação nativa da região. Entre as consequências desse cenário, está o turvamento de rios locais, como o da Prata e Formoso. A situação preocupa a Comissão de Meio Ambiente da ALMS. “Precisamos fazer um amplo debate sobre as causas do turvamento dos rios de Bonito e sobre os problemas ambientais de modo geral na região”, considerou o deputado Lucas de Lima (SD), presidente do grupo de trabalho.

Coordenada pelo parlamentar, a reunião desta tarde, realizada no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, contou com a presença do Coronel David (PSL) e Jamilson Name (PDT), membros do grupo de trabalho, e do Capitão Contar (PSL), que participou do encontro por presidir a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. Também participaram o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Ricardo Eboli, o diretor-executivo do Instituto SOS Pantanal, Felipe Augusto Dias,  e a advogada Giselle Marques de Araújo, pós-doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade Anhanguera-Uniderp.

Como ações imediatas para aprofundar o debate sobre o problema, Lucas de Lima propôs o requerimento de uma audiência pública na Assembleia. Ele considera importante ampliar as discussões e, para isso, sugeriu envio de convite ao senador Nelsinho Trad (PTB) para que participe da audiência que será requerida – o senador tem pautado o assunto em Brasília. Outra sugestão do parlamentar foi o encaminhamento de pedido ao MPMS para a participação de deputados em audiência, que o órgão realizará, no fim deste mês, em Bonito.

A importância do amplo debate também foi enfatizada pelo Capitão Contar. Ele comentou que qualquer discussão sobre questões ambientais diz respeito a diversas áreas. “O meio ambiente envolve turismo, indústria, comércio, segurança, saúde, educação, especificamente, para consciência ecológica, e várias outras áreas. Portanto, é fundamental esse debate”, considerou.

Consciência, ações efetivas e emergenciais

“A conscientização vale muito mais que  qualquer ação”, afirmou o diretor-presidente do Imasul, Ricardo Eboli. Ele salientou que a degradação da natureza é “problema crônico” e ocorre em todo o País. E a causa principal é a falta de consciência ambiental.  “O Estado não consegue ser onipresente na fiscalização. Por isso, os usuários, como é o caso do produtor rural, precisam ter responsabilidade para usar tecnologias que evitam os processos erosivos e outras formas de agressão ao meio ambiente”.

Para o diretor do Instituto SOS Pantanal, é preciso sair da fase de estudo e discussões e partir para ações efetivas. “Já temos vários estudos, que precisam ser conhecidos melhor. Já conseguimos identificar os problemas, a questão agora é agir de fato”, afirmou, sugerindo a criação pelo governo do Estado de um plano que possibilite a implementação de ações que contribuam para solucionar os problemas ambientais em Bonito.

A pesquisadora Giselle Marques apresentou série de sugestões de caráter emergencial, como a publicação de decreto estadual para suspender licenças ambientais para atividades agropecuárias em Bonito e o impedimento temporário de novas áreas de plantio de grãos. Ricardo Eboli respondeu que isso representaria cerceamento também a produtores eficientes, que usam tecnologias não agressivas ao meio ambiente.

O assunto será retomado e aprofundado em outras reuniões da Comissão de Meio Ambiente, como também na audiência que será requerida pelo deputado Lucas de Lima. A data do próximo encontro ainda será marcada. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Campanha de doação de sangue será realizada em Bonito no dia 24

Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão

Sustentabilidade

Bonito apresenta iniciativas de turismo sustentável a agentes em Curitiba

Publicidade

URGENTE

Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo