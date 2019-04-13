Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:41

Buscar

Últimas notícias
X

Bonito

Festival de Inverno de Bonito será de 25 a 28 de julho e editais saem nos próximos dias

Renan Nucci

Publicado em 13/04/2019 às 09:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A 20ª edição do Festival de Inverno de Bonito acontecerá entre os dias 25 e 28 de julho, conforme anunciou a presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Mara Caseiro. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira (11.4), durante audiência pública realizada na Câmara de Vereadores do município, onde foram discutidos detalhes sobre o evento.

Mara também confirmou que os editais para seleção de artistas regionais nas áreas da música, dança, teatro, circo, cinema e artes visuais, devem sair em poucos dias: “O processo está sendo avaliado pelo setor jurídico e será publicado em diário oficial em breve, para que haja tempo hábil e que todos os artistas de Mato Grosso do Sul, nas mais diferentes modalidades, possam participar”, afirmou.

Durante a audiência pública, representantes da classe artística, trade turístico, prefeitura, Câmara de Vereadores, comerciantes e população em geral, puderam fazer suas reivindicações e apontar medidas que podem colaborar para o sucesso do evento.

Entre os principais pedidos, está a participação ainda maior da comunidade local no festival. O diretor-geral da Fundação de Cultura, Max Freitas, garantiu que essa é uma prioridade da atual gestão: “Utilizar a mão de obra local reforça a economia de Bonito e região, além de baratear os custos do evento, uma vez que não são necessários gastos como transporte e hospedagem quando se trata de trabalhadores oriundos do município “, confirmou.

Mara Caseiro e o prefeito de Bonito, Odilson Arruda Soares, reforçaram esse discurso, destacando que o momento econômico é de contenção, tanto em Mato Grosso do Sul, quanto no país. Dessa forma, é preciso otimizar os recursos e utilizá-los de maneira inteligente.

“Foi uma determinação do governador Reinaldo Azambuja que se promova o festival com a mesma qualidade que ele apresentou em suas últimas edições, envolvendo a comunidade local e promovendo o nome do município e de nosso Estado em âmbito nacional e internacional. E é isso que vamos fazer, com responsabilidade e respeito aos recursos”, reforçou Mara Caseiro.

Da audiência pública, participaram vereadores, secretários municipais, técnicos e gerentes da Fundação de Cultura, com o objetivo de esclarecer dúvidas e recolher sugestões para o festival, além de membros do Fórum Municipal de Cultura de Bonito, que representam a classe artística e a comunidade.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Campanha de doação de sangue será realizada em Bonito no dia 24

Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão

Sustentabilidade

Bonito apresenta iniciativas de turismo sustentável a agentes em Curitiba

Publicidade

URGENTE

Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo