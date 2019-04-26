Grupo do Paraná lidera pontuação para elaborar plano de turismo na área de gruta em Bonito

Com 95,5 pontos, o Grupo de estudos espeleológicos do Paraná lidera o resultado preliminar de chamada pública do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) para a seleção de entidade sem fins lucrativos que vai elaborar o plano de manejo do Monumento Natural da Gruta do Lago Azul, cartão-postal de Bonito, a 257 km de Campo Grande.

O grupo tem o dobro da pontuação do concorrente. A Sociedade Brasileira de Espeleologia foi classificada em segundo lugar, com 47 pontos. O resultado preliminar do chamamento público 001/2019 foi divulgado nesta sexta-feira (dia 26) no Diário Oficial do Estado. O prazo para apresentar recurso termina em 3 de maio.

Essa é a primeira vez que o plano será elaborado para regular atividades como trilhas, arborismo e visitação no entorno da gruta, com total de 273,669 hectares. O contrato tem vigência de 12 meses e é orçado em R$ 350 mil.

O resultado definitivo da escolhida deve ser divulgado no dia 17 de maio. A gruta do Lago Azul teve 74.501 visitantes em 2017 e 67.332 turistas até novembro de 2018.