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Grupo do Paraná lidera pontuação para elaborar plano de turismo na área de gruta em Bonito

Grupo do Paraná lidera pontuação para elaborar plano de turismo na área de gruta em Bonito (MS)

Renan Nucci

Publicado em 26/04/2019 às 11:11

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Com 95,5 pontos, o Grupo de estudos espeleológicos do Paraná lidera o resultado preliminar de chamada pública do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) para a seleção de entidade sem fins lucrativos que vai elaborar o plano de manejo do Monumento Natural da Gruta do Lago Azul, cartão-postal de Bonito, a 257 km de Campo Grande.

O grupo tem o dobro da pontuação do concorrente. A Sociedade Brasileira de Espeleologia foi classificada em segundo lugar, com 47 pontos. O resultado preliminar do chamamento público 001/2019 foi divulgado nesta sexta-feira (dia 26) no Diário Oficial do Estado. O prazo para apresentar recurso termina em 3 de maio.

Essa é a primeira vez que o plano será elaborado para regular atividades como trilhas, arborismo e visitação no entorno da gruta, com total de 273,669 hectares. O contrato tem vigência de 12 meses e é orçado em R$ 350 mil.

O resultado definitivo da escolhida deve ser divulgado no dia 17 de maio. A gruta do Lago Azul teve 74.501 visitantes em 2017 e 67.332 turistas até novembro de 2018. 

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