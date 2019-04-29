Passeio ciclístico do Dia do Trabalhador será nesta quarta-feira

Bonito
A concentração dos participantes está marcada para as 08h00 - em frente à Igreja de São Pedro Apóstolo - e a largada para 08h30
A Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o DEMTRAT (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito) e a organização Amigos da Bike, com apoio da 1ª Companhia da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta quarta-feira dia 1º de maio, mais um passeio ciclístico em homenagem ao Dia do Trabalhador.
O evento vai homenagear também o Dia Municipal do Ciclista, comemorado no dia 1º de maio.
O passeio é aberto à participação de pessoas de todas as idades e terá como ponto de partida e de encerramento a Praça da Liberdade (em frente à igreja católica). A concentração dos participantes está marcada para as 08h00 e a largada para 08h30.
Após o passeio haverá sorteio de brindes e bicicletas, também na Praça da Liberdade.
A participação é livre - sem a necessidade de inscrições - e a expectativa da Secretaria Municipal de Esportes é de que o evento conte com pelo menos 400 participantes.
Saúde
Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS