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Esporte

Equipes de Bonito obtém 4 vitórias e 1 empate contra Nioaque

Com o resultado, as equipes vencedoras já garantiram classificação antecipada para as quartas de final

Renan Nucci

Publicado em 07/05/2019 às 11:22

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As 5 equipes de futebol de Bonito nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 que enfrentaram neste domingo (5) no Ginásio Juscelino Kubitschek as equipes de Nioaque, pela segunda rodada da VI Copa Pelezinho Estadual de Futsal, obtiveram 4 vitórias e 1 empate. Foram 22 gols marcados e apenas 5 gols sofridos, reafirmando o ótimo desempenho obtido já na primeira rodada da competição, em Sidrolândia.

Com o resultado, as equipes vencedoras já garantiram classificação antecipada para as quartas de final. Somente o Sub-15 (que empatou) depende de um empate no jogo a ser realizado em Bonito, no dia 15 de maio, contra o Chelsea Brasil.

A competição teve início nos dias 27 e 28 de abril.

Confira os resultados:

HORÁRIO 08H30 - CATEGORIA SUB 15 - BONITO 2 X 2 NIOAQUE

HORÁRIO 09H10 - CATEGORIA SUB 13 - BONITO 2 X 1 NIOAQUE

HORÁRIO 09H50 - CATEGORIA SUB 11 - BONITO 4 X 3 NIOAQUE

HORÁRIO 10H20 - CATEGORIA SUB 09 - BONITO 9 X 1 NIOAQUE

HORÁRIO 10H50 - CATEGORIA SUB 07 - BONITO 7 X 0 NIOAQUE

 

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