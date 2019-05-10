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Parteira famosa de Bonito recebe homenagem de grupo de mães

Ela realizou mais de 2 mil partos na região de Bonito

Thailla Torres

Publicado em 10/05/2019 às 14:16

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Uma roda de conversa organizada pelo ‘Grupo Mães de Bonito’, será realizado nesta sexta-feira (10) a partir das 16h no quintal da casa de “Dona Conceição Rodrigues” em Bonito. Essa roda de conversa será um pouco diferente dos encontros realizados pelo ‘Grupo Mães de Bonito’ que é feito nos postos de saúde no município, ela será especial pois tem a proposta de homenagear “Dona Conceição “: “ Recentemente ela foi homenageada na Assembleia Legislativa do Estado com o troféu Celina Jallad, então nós ‘Mães de Bonito’, gostaríamos de homenageá-la em sua cidade, através da pessoa de “Dona Conceição Rodrigues”, também queremos homenagear todas as parteiras que Bonito já tevê”, comentou Vânia Mugartt integrante do Grupo Mães de Bonito.

A roda de conversa é a aberta a população que queira participar. Essa é uma oportunidade de os munícipes conversarem, trocar informações com a mulher que traçou sua história em Bonito e região.  Para o grupo Mães de Bonito essa é mais uma ação que contribui para o fortalecimento feminino.

O grupo que foi criado em maio de 2017, após um evento realizado pela Defensoria Pública de Bonito sobre humanização do Parto.  Desde então, vem promovendo diversos eventos para falar sobre o tema, levando informação para a população. Neste semestre o grupo tem realizado Rodas de conversa quinzenalmente no ESF da Vila América. O grupo participou ativamente da Conferência Municipal de Saúde recentemente. A proposta apresentada pelo grupo na Conferência, foi em relação ao cumprimento da Lei Federal número 11.108/2005, que garante às parturientes o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, no parto e no pós-parto, no SUS.

A história de “Dona Conceição Rodrigues” - Conceição Rodrigues, “Dona Conceição” nasceu em 12/10/1918 no Distrito Cabeceira do Apa, município de Ponta Porã. Mãe de 15 filhos, 65 netos, ainda não fez a conta de quantos bisnetos e 26 tataranetos. Ainda menina aprendeu com sua mãe o ofício da arte de botar gente no mundo, legado de família, saber silencioso das mulheres curandeiras e parteiras dessa terra. Acompanhava sua mãe nas andanças pelos rincões mais longínquos da região, viajando de casa em casa, de fazenda em fazenda, com o nobre intuito de auxiliar na arte do partejar. Em lugares onde a medicina e a farmácia não chegavam, Dona Conceição chegava e com seus conhecimentos tradicionais, cuidava das mulheres e dos bebês antes, durante e após o nascer, sem nunca cobrar o ofício que Deus lhe deu. Aos 40 anos de idade Dona Conceição perdeu sua mãe, sua mestra e, a partir daí começou a exercer o ofício sozinha.

Realizou mais de 2000 (dois mil) partos na região de Bonito e incontáveis benzimentos. Fez o parto das filhas e até das netas! Em sua trajetória de fazer o bem de maneira abdicada e gratuita, encontrou muitas dificuldades, perseguições e retaliações por parte do poder público. Na década de 1980 Dona Conceição e outras 05 (cinco) parteiras da região foram intimadas a comparecer no fórum e ameaçadas pelas autoridades a não mais “partearem” sob pena de serem processadas. Apesar disso Dona Conceição nunca deixou de atender quem lhe procurou pedindo ajuda.

O trabalho de Dona Conceição como parteira constrói uma relação de compromisso e intimidade com a gestante e a parturiente, em que se criam afetos, vínculos e confiança, que, durante o processo do parto, possuem um valor terapêutico importantíssimo. A fé, as evocações, a intuição, a emoção e as sensações – as subjetividades - são instrumentos dessa prática que tornam o nascer um ritual. Hoje Dona Conceição já com 100 anos de idade e com a saúde um pouco comprometida, ainda benze crianças e arruma bebês na barriga da mãe.

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