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Bonito Blues Jazz Festival acontece de 20 a 22 de Junho

Thailla Torres

Publicado em 13/05/2019 às 14:10

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A 6ª edição do Bonito Blues Jazz Festival já tem data definida. O evento, que desde 2012 movimenta a Capital do Ecoturismo com a proposta de uma música alternativa, fugindo um pouco da rotina sertaneja do município, será dos dias 20 a 22 de junho. A programação oficial e o local ainda não foram divulgados.

A história do festival começa em novembro de 2012, tendo como atração um dos músicos pioneiros do Blues no Mato Grosso do Sul, o guitarrista Fábio Brum,  fundador da Blues Band, primeira banda de blues do Estado, junto com o saudoso Renato Fernandes no início dos anos 90.

Em abril de 2013 aconteceu a segunda edição do Bonito Blues, já com a participação dos renomados músicos paulistas: o gaitista Ivan Márcio e o guitarrista Giba Byblos, além do ícone do blues sul-mato- grossense Zé Pretim. A aprovação do público foi tal que motivou a criação de um evento de maior abrangência resultando no Bonito Blues & Jazz Festival com a inclusão do “Jazz” nas apresentações. A primeira edição do evento aconteceu em novembro de 2013, com recursos do FIC (Fundo de Investimentos Culturais do Mato Grosso do Sul), com o que há de melhor no estilo musical do Estado e grandes nomes do Brasil. Teve então a participação do Zé Pretim, da banda Bêbados Habilidosos com o genial Renato Fernandes, o guitarrista Fábio Brum, o grande baterista João Bosco, responsável pelo “Jazz” no nome do Festival, além do renomado gaitista Robson Fernandes e a atração internacional, o inglês Peter Screw.

A partir daí, vários sucessos passaram pelos palco do Bonito Blues Jazz Festival, entre eles a renomada banda de blues do país, Blues Etílicos, na última edição do evento, em 2018.  A 6ª edição vem com grandes novidades, segundo a organização, e a programação oficial deve ser divulgada em breve. (Com informações de Alex Fraga). 

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