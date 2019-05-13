Sebrae leva capacitações em Marketing Digital Bonito e mais municípios

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul levará capacitações em Marketing Digital para 17 municípios do estado, durante o Sebrae Inspira Digitalize-se: Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Bonito, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Figueirão, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Verde, Sidrolândia e Três Lagoas.

As palestras têm foco na transformação digital pela qual os negócios têm passado nos dias de hoje, e em como atrair clientes e gerar resultados nas redes sociais. Já as oficinas ensinam na prática a criar anúncios no Facebook e no Instagram, e a elaborar um Planejamento de Marketing Digital.

Entre os nomes que levarão conhecimento ao público está Juliano Kimura, considerado um dos maiores especialistas de redes sociais do país, já tendo trabalhado para o Facebook Brasil como Especialista de Conteúdo. O consultor e palestrante é autor de "O Livro Secreto das Redes Sociais", foi eleito duas vezes o melhor profissional de Redes Sociais pela ABCOM, e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Soluções Digitais.

Compõem ainda o time de especialistas que dará orientação aos empreendedores o publicitário André Coelho, que possui MBA em Gestão de Negócios, é gestor das redes sociais do Sebrae/MS e atua nas ações de Inbound Marketing da instituição; e o jornalista, especialista em MKT Digital e Mestre em Comunicação, Bruno Navarros, assessor de Comunicação e que desempenha ações de Marketing de Conteúdo do Sebrae no estado.

Além das capacitações, os interessados poderão adquirir combos de consultoria sob medida para a empresa, incluindo: revisão e edição de fanpage da empresa; planejamento de conteúdo para publicação de posts e cards; configuração de Campanha para Impulsionamento; configuração de link para WhatsApp Bussines; e participação em uma oficina do Sebrae Inspira.

Maior evento de startups e Mostra Tecnológica

Como parte das ações do Sebrae Inspira “Digitalize-se”, acontece também no dia 18 de maio, das 9h às 16h30, no Living Lab – e simultaneamente em diversas cidades do país –, o Sebrae Startup Day, maior evento do ecossistema de Empreendedorismo Inovador e startups do Brasil.

Na programação estão capacitações sobre: Empreendedorismo #PORELAS; Growth Hacking; Mindset criativo; Attitude Intelligence, Presença Digital, Criatividade, Inbound Marketing, Games e muito mais.

Os municípios de Coxim (14 de maio); Três Lagoas (17 de maio) e Bonito (27 de maio) recebem ainda a Mostra Tecnológica, realizada no Sebrae de cada localidade das 18h30 às 22h30. A iniciativa traz tendências de mercado e novidades em tecnologia que já são realidade em empreendimentos de diversos lugares do mundo, e apresenta ao público plataformas digitais prontas para gerar negócios.

Serviço

O Sebrae Inspira é um movimento que espalha empreendedorismo, estimula o conhecimento e a ação nos negócios, para inspirar empreendedores de MS com nomes de referência nas principais temáticas empresariais. Ideal para quem deseja empreender, se aperfeiçoar e conhecer melhor o mercado.