Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:44

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Estado mantém controle de sedimentos em rodovias de Bonito e de Jardim

Renan Nucci

Publicado em 14/05/2019 às 06:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Como parte das ações integradas que o Governo do Estado desenvolve nas cidades turísticas de Bonito e Jardim, para garantir a sustentabilidade dos mananciais que banham a região, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) vem monitorando o volume de enxurradas que se deslocam das propriedades rurais e carreiam para os rios e córregos, se movimentando pela borda das estradas.

A agência executa serviço essencial para o controle da qualidade das águas com a construção de bacias de contenção na margem das MS-178 e MS-382, rodovias que cruzam recursos hídricos contemplados por milhares de visitantes do Brasil e do mundo. Ao longo das estradas a maioria das propriedades de pecuária e agricultura, com declive para as vias, não cumpre a legislação com a implantação de curvas de nível para controle do solo.

Em seis meses, após a ocorrência dos primeiros registros de turbidez das águas dos rios da Prata e Formoso, devido ao carreamento de terra gradeada para o seu leito, a Agesul construiu 90 barreiras indispensáveis para impedir a erosão e acidentes ambientais. A maioria das intervenções ocorre na MS-178 (Estrada do Curê), onde propriedades foram multadas por não adotarem medidas de contenção de enxurradas que atingiram o Rio da Prata.

120 barreiras de contenção

O gerente regional da Agesul em Jardim, Edmilson Nogueira Escobar, vistoriou os serviços esta semana e explicou que as barreiras (chamadas “bigodes”) servem para quebrar a velocidade e direcionar as águas pluviais para bacias de contenção. A ausência desse sistema de controle na maioria das estradas vicinais agravou o comprometimento dos rios. Na MS-382, o serviço executado protege o Córrego Seco, que deságua no Rio Formoso.

Na MS-178, cuja pavimentação asfáltica foi implantada pelo Governo do Estado, a Agesul abriu cerca de 80 bacias de contenção com até três metros de profundidade, nas laterais da rodovia, numa extensão de 15 km ao longo da faixa de domínio. A estrada liga Bonito a Jardim e Porto Murtinho, no entroncamento com a BR-267, região de grande produção pecuária e de soja, em expansão, e empreendimentos turísticos. Na MS-382, foram construídas 40 bacias.

Uma via vicinal de acesso à região do São Geraldo se interliga à MS-178, no km 8, e se constitui também em um corredor de lama e intenso tráfego de caminhões com soja e calcário, exigindo intervenção da Agesul para conter o sedimento. “Estamos constatando que os proprietários estão fazendo a sua parte, abrindo curvas de nível nas lavouras de soja, mas as áreas de pecuária também precisam controlar o solo”, apontou o gerente da agência.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Campanha de doação de sangue será realizada em Bonito no dia 24

Ação vai ocorrer das 07h às 17h na Unidade ESF Centro; população poderá contribuir para reforçar os estoques destinados a pacientes que precisam de transfusão

Sustentabilidade

Bonito apresenta iniciativas de turismo sustentável a agentes em Curitiba

Publicidade

URGENTE

Hilux fica totalmente destruída após colidir com novilha na BR 345

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo