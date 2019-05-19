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Bonito Blues e Jazz Festival será realizado de 20 a 22 de junho em Bonito

Renan Nucci

Publicado em 19/05/2019 às 11:49

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A sexta edição do Bonito Blues e Jazz Festival, cidade 257 quilômetros de Campo Grande, será realizada de 20 a 22 de junho. O evento levará nove bandas para se apresentarem no período de baixa temporada.

O evento deste ano vai reunir músicos de Mato Grosso, São Paulo, Paraguai e do Estado, e deve levar muitas pessoas para a cidade. O local é um ponto turístico conhecido pelas belezas naturais, porém antes mesmo de sair de casa é preciso fazer pesquisas para não gastar além do limite.

O Festival começa na quinta-feira (20), e os grupos que vão realizar a abertura do evento são; Banda Nosso Mundo que é da casa; Cinzano Blues que é de Dourados e a terceira apresentação será dos paraguaios que integram a banda Mokõi Kure'i.

No segundo dia, os que se apresentam são as bandas de Campo Grande, como Apoema Trio e Méri Band, além do grupo Moda de Rock, que vem de São Paulo. No sábado (22), é a vez do público curtir Allan House & Mississipi Jr – MT, o cantor e compositor paulista Adriano Grineberg e grupo da Capital, Cassiano Boogie.

Em 2018 o evento ocorreu em setembro e uma pesquisa feita pelo Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, apontou que 79,57% dos participantes eram turistas. Para o festival deste ano falta pouco mais de um mês, mas para passar uns dias no município que tem por volta de 17 mil habitantes, é preciso fazer um planejamento financeiro.

Aqueles que preferem ir de ônibus, o preço da passagem pela empresa Cruzeiro do Sul é R$ 74 e as viagens ocorrem em três horários 8h, 12h e 17h. O valor da passagem para retornar a Campo Grande será o mesmo, mas os horários se alteram. A primeira viagem do dia de Bonito a Capital é realizada às 5h da madrugada, a segunda ao meio-dia e a última às 17h da tarde.

Outra empresa que faz viagens para a cidade é a Vanzella, que conta com seis opções de horário para embarque. O valor total das passagens, de ida e volta, fica em R$ 200. De Campo Grande a Bonito, o translado ocorre às 10h, 11h30, 14h30, 16h30, 19h e 23h30. Na volta, os passageiros podem optar pela embarcação das 3h 40, 7h 30, 10h, 12h, 8h 30 e 21h.

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