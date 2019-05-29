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Final feliz

Após 5 anos de amor, Elaine e Cleusa finalmente casam em fórum de Bonito

Essa foi a primeira conversão judicial de união estável homoafetiva em casamento, na cidade de Bonito.

Thailla Torres

Publicado em 29/05/2019 às 14:34

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Na tarde de ontem (28), foi realizada em Bonito a primeira audiência de conversão judicial de união estável homoafetiva em casamento. Após o "sim" oficial, a comemoração no Fórum da cidade contou com um bolo e muito amor.

Elaine e Cleusa foram as personagens dessa história feliz. Elaine conta que elas se conheceram no final de 2013 e cerca de seis meses depois resolveram morar juntas. Depois desta união, começaram a amadurecer a ideia do casamento e com isso também começaram os preconceitos e julgamentos, o que consideram ser o maior desafio de um casal homoafetivo.

Sobre o processo, contam que no mês de abril deste ano deram entrada no processo para o casamento na Defensoria Pública, e em pouco mais de 30 dias estão casadas. Elaine não deixa de falar da excelência no atendimento de todos, citando a atenção do pessoal do Judiciário.

O casal agradeceu a todos os amigos e familiares que manifestaram carinho e sempre as apoiaram, pois para chegarem nesse dia foi uma dura luta contra preconceitos. “Apesar da dura luta, não devemos desistir. Pois onde existir amor nenhum desafio será derrota e sim vitória e aprendizado, todos os dias nascemos de novo para uma luta constante”, afirma Elaine contando de todo o processo para este final feliz.

 

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