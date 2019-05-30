Agesul atua no controle e prevenção de danos ambientais em Bonito

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), que tem realizado ações de contenção de erosão nas rodovias estaduais para evitar a turbidez das águas de Bonito, participa da Câmara Técnica que atuará na perícia e definição do roll de ações de combate aos danos ambientais na região.

A realização da perícia por parte da Câmara (composta por representantes da Semagro, Agraer, Imasul, Agesul, Famasul, Embrapa, Prefeitura de Bonito, Prefeitura de Jardim e Fundação MS) foi anunciada na audiência conciliatória entre o Ministério Público Estadual e proprietários rurais de Bonito, realizada na última semana (23.5), para agilizar a solução dos danos.

“Foi definida que essa Câmara Técnica, criada em março deste ano justamente para elaborar termos de referência de boas práticas conservacionistas, realizará uma perícia técnica para apontar as medidas necessárias para solucionar o problema – bem como as atribuições de cada parte “, explicou o Paulo José Dietrich, procurador-chefe da Procuradoria Jurídica da Agesul.

A Agesul construiu um total de 120 barreiras de contenção de águas pluviais (também chamadas de bigodes) nas margens da MS-178 que liga Bonito a Jardim e na MS-382 para evitar o escoamento de resíduos do solo de propriedades rurais sem curvas de nível. Atualmente a agência fiscaliza eventuais intervenções agrícolas nas faixas de domínio das rodovias e cuida da conservação e manutenção dessas barreiras para que a contenção seja efetiva.

“A Agesul realiza um trabalho constante de monitoramento e redobrará os cuidados durante o período de chuva para que as bacias de contenção continuem a cumprir seu papel “, complementou Dietrich.

No próximo mês será realizada uma reunião com os envolvidos para elaboração do plano de ações da Câmara Técnica.